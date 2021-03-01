Gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırı

Mersin'de telefon dükkanı işleten bir kişi, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki telefoncu dükkanına hızla girerek, bir arkadaşı ile sohbet eden iş yeri sahibi E.A'yı tehdit edip, ardından bacağına tek el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri kordon altına alınırken, bacağından yaralanan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, S.G. adlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde elinde silahla hızla iş yerine gelen şüpheli, kısa bir süre dükkanda kaldıktan sonra ateş ederek kaçıyor. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

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