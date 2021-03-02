Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımdan 7 madalya

Erdemli Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Oryantiring Federasyonu Mersin İli 14 Yaş Altı Yarışlarında 7 madalya kazanarak yarışlara damga vurdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde gerçekleştirilen ve 101214 yaş kategorisinde erkek ve kız sporcuların katıldığı oryantiring yarışmasına Erdemli Belediye Spor Kulübünden 9 yarışmacı katıldı. 7 sporcunun madalya ile döndüğü müsabakalarda; 10 yaş erkekler kategorisinde 1. Enes Altunçiçek, 12 yaş erkekler kategorisinde 1. Şeref İsmail Eser ve 2. Mehmet Fatih Aydın, 14 yaş erkekler kategorisinde 1. Osman Raşit Aydın ve 3. Mehmet Batuhan Demir, 12 yaş kızlar kategorisinde 1. Azime Nur Evşa Altunçiçek ve 2. Gülce Ela Aydın oldu.



“Müsabakalara damga vurduk”

Erdemli Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takım Antrenörü Mehmet Güzel, haklı gurur yaşadıklarını belirterek, dereceye giren ve yarışlara katılım gösteren tüm sporcularını kutladı. Pandemi sürecinde antrenmanlarını kurallara uygun şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Güzel, müsabakalara damga vurduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür eden Güzel, başarılarının katlanarak devam edeceğini ifade etti.



“İlçemiz adına gururluyuz”

Başarıları ile ilçeye önemli bir katkı sunduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu başarıya imza atan sporcuları tebrik etti. Başkan Tollu, “Pandemi döneminde ruh ve beden sağlığı konusunda toplum için elimizden geleni yaptık. Kısıtlamalarda hareketsiz kalan vatandaşlarımız için online çalışmalar gerçekleştirdik. Kısıtlamaların hafiflemesi ile sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanlarımıza hitap eden çalışmalarımıza hız verdik. Bugün de 14 yaş altı Oryantiring Federasyon yarışmalarında 7 sporcumuzla madalya aldık, ilçemiz adına gururluyuz. Tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, başarıya imza atan antrenörümüzü kutluyorum” diye konuştu.

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