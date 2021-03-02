Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerine hijyen kiti ve narenciye paketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerine yönelik yardımlarını sürdürüyor. Tarsus’ta tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı çadırları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ailelere temizlik kiti ve narenciye ürünlerinin olduğu paketler dağıttı. Ekipler, dans ve oyun etkinlikleri de düzenleyerek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Atalar Mahallesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine temizlik kiti ve narenciye dağıtımı gerçekleştirildi. Çadırlarda yaşamını sürdüren tarım işçilerinin çocukları için de eğitici ve öğretici aktiviteler yapıldı.



“İhtiyacımız olduğu zaman geliyorlar, bakıyorlar”

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Mersin’e tarımsal alanda çalışmak için gelen ve çadırda kalan Mahmut Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Bize meyve ve eşya gönderdi. İhtiyacımız olduğu zaman geliyorlar, bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden çok fazla destek aldıklarını ifade eden Fatma Yıldız ise “Yardımları çok dokundu. Bugünkü yardım meyve ve temizlik malzemesi” diye konuştu.

Tarım işçisi Bayram Uygun da Başkan Seçer’e vatandaşlar arasında ayrım yapmadığı için teşekkür etti.



“Çocuklarda güzel bir gülümseme bıraktık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Çağrı Burcu Yücesoy, “Bugün Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ile Tarsus’a bağlı Atalar Köyünde ortaklaşa etkinlik düzenledik. Çocuklarımızla beraber çeşitli oyunlar oynadık. Sağlık kitimizi, meyvelerimizi dağıttık. Çocuklarda güzel bir gülümseme bıraktık ve biz çok mutluyuz bu durumdan. Devamı da gelecek” dedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde sosyolog olarak görev yapan Eylül Özmutlu ise şunları söyledi:

“Bugün tarım işçilerimize bir etkinlik düzenledik. 150 adet hijyen paketi verdik. Bunun içinde maske, dezenfektan, çamaşır suyu ve defne sabunları var. Aynı zamanda korona virüsten dolayı bağışıklık sistemleri güçlensin diye C vitamini takviyesi olarak da portakal ve limon dağıttık.”

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