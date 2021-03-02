Büyükşehir Belediyesi, Mezitli’nin 3 caddesine sıcak asfalt döktü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mezitli’de Kuyuluk, Şahmurlu ve Şehit Mehmet Güçlü Caddelerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Ekipler, toplam 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimi çalışmalarını hızla tamamlayarak yolu kısa sürede trafiğe açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, kent ulaşımı için önem taşıyan noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, merkez Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi Kuyuluk Caddesi, Şahmurlu Caddesi ve Şehit Mehmet Güçlü Caddesinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını hızla tamamladı. Asfalta hazırlık çalışmalarının bitirilmesinin ardından hızla sıcak asfalt dökümüne başlayan ekipler, toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltı yenileyerek yolu vatandaşların hizmetine sundu.



Deforme olmuş yollar yenileniyor

Kent merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına hız veren ekipler, yeni açılan, altyapı çalışmaları tamamlanmış ya da deformasyona uğrayan cadde, bulvar ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yolları vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Merkez ve diğer ilçelerde alt ve üstyapıda önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına program çerçevesinde devam ediyor.

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