Mersin Büyükşehir Belediyesi, online konserlerle evlere konuk oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 14 Mart Tıp Bayramı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi için hazırlanan konserlerin, online olarak sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadın solistlerin sahne alacağı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği 8 Mart Konseri, ‘Fikrimiz hür, sesimiz gür’ sloganıyla düzenlenecek. Karışık ve güncel pop şarkılarıyla Tamay Özaltun, Müge Köymen ve Nazlıcan sahnedeki yerini alacak. Grup Shaman ise dinleyenlerine dünya müziklerinden seçmeler sunacak.

Tıp Bayramında şarkılar sağlık çalışanları için

Müzisyen Serdar Keskin önderliğinde, ‘Mersin Tabip Odası Doktorlar Korosu’ ile 14 Mart Tıp Bayramına özel, ‘İyiliğe şarkılar konseri’ gerçekleştirilecek. Konserde seslendirilen tüm şarkılar, pandemi sürecinde özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına duyulan minnet ve sevgiyi ifade edecek.

Yerel sanatçılardan Öznur Ekici, Ali Erol, Bedi Şaraplı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve solistlerinin katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi için ‘Çanakkale içimde’ sloganıyla anlamlı bir konser düzenlenecek. Konserde, ‘Çanakkale içinde’, ‘ah bir ataş ver’, ‘eledim eledim’, ‘Estergon kalesi’ gibi unutulmaz eserler seslendirilecek.

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