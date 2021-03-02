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Dt. Eyüp Ak: “Dijital diş hekimliği tedavi sürecini kısalttı”

İHA

Dt. Eyüp Ak: “Dijital diş hekimliği tedavi sürecini kısalttı”

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Eyüp Ak, dijital diş hekimliği uygulamaları ile tedavi sürecinin kısaldığını belirterek, “Bu, tek seansta işlem yapılmasına imkan veren bir teknoloji. Bir diş için 1 ila 2 saat arası üretim süreci var ve çoğu vakada süreç bir günde bitebiliyor” dedi.
Diş hekimliğinde yeni dönem olarak kabul edilen dijital diş hekimliği, bilgisayar destekli dizayn ve üretim sistemi ile büyük kolaylık sağlıyor. Bu dijitalleşme süreci hastalara daha kısa sürede hızlı ve konforlu tedaviler sunma imkanı veriyor. Bilgisayar yardımı ile dişin tasarlanması ve üretilmesi anlamına gelen dijital diş hekimliği uygulamalarına ilişkin açıklama yapan VM Medical Park Mersin Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Eyüp Ak, “Dijital diş, bilgisayar yardımı ile dişin tasarlanması ve üretilmesidir. Bu, tek seansta işlem yapılmasına imkan veren bir teknolojidir ve eskiden hamurla yapılan diş ölçüm sistemleri artık bilgisayar ortamına aktarılarak dijital bir şekilde yapılmaktadır. Ardından gerekli tekniker veya hekimin, dişi bilgisayar ortamında hazırlamasıyla ve hastanın da onayıyla üretim sürecine başlanmış olunuyor” diye konuştu.

Diş üretim süreci 2 saatte bitiyor
Bir diş için 1 ila 2 saat arası üretim süreci olduğunu ve çoğu vakada sürecin bir günde bitebildiğini belirten Dt. Ak, “Dijital süreçler ölçüyü hassas bir şekilde alır, üreten cihazlar ise mikro hassasiyetinde diş kaplamalarını ve köprülerini muazzam bir şekilde üretir” ifadelerini kullandı.
Diş kontrolüne de dikkat çeken Ak, 6 ayda ya da senede bir dişte restorasyon olsa da olmasa da kontrollerin yapılmasını önerdiklerini ve bu kontroller sayesinde geç kalınmadan tedavilerin daha ekonomik olduğunu söyledi. Bilgisayar üzerinden üç boyutlu tasarım programı ile incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olabildiklerini dile getiren Ak, “3 boyutlu ağız iç kameradan elde edilen görüntüler, bilgisayar tasarım programları ile hassas mikro freze makinesine gönderiliyor. Bu yöntemle zirkonyum, porselen bloklarda köprü, dolgu, kaplama diş ve sabit protez üretilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Cerrahiye de avantaj sağlıyor
Dijital tedavinin sadece kaplama ya da lamine olarak düşünülmemesi gerektiğine de işaret eden Ak, cerrahi bir operasyon yapılacaksa bunun dijital tedavide provası yapılıp bazı rehber aparatlarla hastanın ağzına planlanın aynısını uygulanmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Enfeksiyon riski minimuma iniyor
Dijital diş hekimliğinin avantajlarını sıralayan Dt. Ak, şunları söyledi:
“Dijital diş hekimliğinde tedavi süreci kısalmıştır. Bu yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve lazer destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle yapabilmektedir. Ayrıca dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.”
Estetik ve biyolojik uyumluluğu yüksek materyallerin kullanım imkanının arttığını da vurgulayan Ak, metal içermeyen protez diş tedavilerinin uygulanmaya başlandığını da ifade etti.

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