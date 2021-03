Akdeniz'in tarım sektörü ihracatçıları Dubai'ye çıkarma yaptı ASHİB Sektörel Ticaret Heyeti’nde yer alan firma ve kurum temsilcilerinden oluşan 15 katılımcı, ithalatçılarla 100’ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), su ürünleri ve hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların rekabetçiliğini artırmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen uluslararası gıda fuarı Dubai Gulfood 2021 ile eş zamanlı olarak 31 katılımcıyla küresel ticaretin Orta Doğu’daki önemli kavşaklarından Dubai’ye çıkarma yaptı.

AKİB’e bağlı Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) Sektörel Ticaret Heyeti’nde yer alan firma ve kurum temsilcilerinden oluşan 15 katılımcı, bu ülkedeki ithalatçılarla 100’ün üzerinde görüşme gerçekleştirirken Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AHBİB) URGE projesinde yer alan firmaların 16 temsilcisi pazarlama faaliyetlerinde bulundu. 2020 yılında Türkiye’nin 98 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 110 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri pazarında beş gün süreyle çalışma yürüten AKİB’e bağlı ihracatçılar dış satımı ivmelendirecek verimli görüşmeler yaptı.



"2 milyar doları aşkın hayvansal gıda pazarında etkinliğimizi artıracağız"

ASHİB Sektörel Ticaret Heyeti’nin kafile başkanlığını yapan ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Dubai Gulfood Fuarı’nın küresel gıda sektörü için büyük önem taşıdığını belirtip, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2 milyar doları aşan hayvansal gıda pazarında sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2020 yılında yüzde 27 artışla 98 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin ithal ettiği hayvansal gıdaların başında kümes hayvanlarının etleri, peynir, kabuklu deniz ürünleri geliyor. Ülkenin hayvansal gıda ithalatında diğer önemli kalemleri taze soğutulmuş balıklar, yumurta, konserve balık, konserve et ve balık filetoları oluşturuyor. Bu pazarda Türkiye olarak taze veya soğutulmuş balıklar, peynir, yumurta, konserve ve sosis ürünlerinde varlık gösteriyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri pazarından sektör ihracatımızı çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.



"Gıda ithalatçısı firmalarla 100’ün üzerinde görüşme gerçekleştirdik"

Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında ilk gün Dubai Gulfood 2021’e katılan ASHİB heyetine Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ateşi Ahmet Canlı’nın eşlik ettiğini ve diplomatik destek verdiğini kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, “Dubai pazarındaki en büyük lojistik firmalardan Hellmann Worldwide Logistics’in temsilcileriyle üyelerimizi bir araya getirdik. Bu buluşmada Türkiye ile Dubai arasındaki sevkiyat hakkında detaylı görüşmeler yaptık. Dubai’nin en büyük ithalatçıları ve distribütör firmalarıyla potansiyel iş imkânlarına yönelik iki iş görüşmeleri gerçekleştirdik. B2B görüşmelerinde ise heyetimiz Dubai pazarında ithalatçı firmalarla 100’ün üzerinde ikili görüşme yaptı. Zincir marketleri ve halleri ziyaret eden heyetimizdeki ihracatçılar, pazardaki ürünler, fiyatlar ve tedarik kanalları hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.



"Pandeminin getirdiği fırsatları değerlendirmek üzere büyük bir adım attık"

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan ise Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) kapsamında Dubai Gulfood 2021’de 16 temsilcinin katılımıyla pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuara 130 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katıldığını, AHBİB olarak başarılı bir organizasyona imza attıklarını kaydeden Başkan Hüseyin Arslan, “URGE projemizde yer alan 16 katılımcımız Dubai Gulfood 2021’de Covid19 pandemisinin getirdiği fırsatları değerlendirmek üzere büyük bir adım attı. Arabistan yarımadasındaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya’nın batısı ve güneyi için önemli bir kavşak olan Dubai’de pazar payımızı artırmaya yönelik önemli ithalatçı firmalarla görüşmeler yaptık. Dubai Gulfood Fuarı’na katılımımız Birleşik Arap Emirlikleri hinterlandında elimizi güçlendirdi. Pazarlama faaliyetlerimizin yakın zamanda olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

