Başkan Özyiğit esnafla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İnönü Mahallesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, ilçeye bağlı 32 mahallenin tamamını periyodik olarak ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaretlerinde vatandaşlarla tek tek sohbet eden Özyiğit, hem talep ve önerileri not alıyor hem de Yenişehir Belediyesinin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Başkan Özyiğit, mahalle ve esnaf ziyaretlerine son olarak İnönü Mahallesi ile devam etti. Başkan Özyiğit, “Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Yenişehir'de katılımcı yönetim anlayışı ile ortak yaşam alanımızı hep birlikte daha da güzelleştireceğiz” dedi.

“Hangi sokağımızda ne eksik var onları da görüyoruz”

Mahalle ziyaretleri ile sorunları yerinde tespit ettiklerini ve vatandaşları dinlediklerini ifade eden Özyiğit, “Baharın ilk günlerindeyiz. Bahar yeni umutların yeşerdiği, yeni yolların açıldığı ve güzelliklerin umut edildiği bir dönem olarak adlandırılıyor. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana, yani tam bir yıla yakın süredir insanlar büyük bir stres ile pandemiye karşı mücadele ediyorlar. Bugün kısıtlamaların kısmı olarak hafiflemesiyle dükkanlar tekrar açıldı. Tüm bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmadık onlarla beraberdik. Bugün de onları ziyaret ettik, hayırlı işler diledik, istek ve taleplerini dinledik. İnsanlarımız oldukça mütevazi ve yapıcı. Çalışmalarımız ile ilgili mutlu olduklarını görmüş olduk. Hangi sokağımızda ne eksik var onları da görüyoruz. Sorunları birlikte çözeceğiz, birlikte yürüyeceğiz ve zorluklara karşı birlikte mücadele ederek kazanacağız” diye konuştu.

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