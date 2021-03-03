Otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

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Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, otomobil içinde uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tepeköy Mahallesi’nde 2 kişinin otomobil içinde uyuşturucu kullandığını tespit etti. Bunun üzerine şahısları gözaltına alan ekipler, arabada yaptığı aramada 15 gram esrar ile 1 uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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