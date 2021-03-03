İlçe emniyet müdürünün ağabeyi de kardeşi gibi Covid-19'dan hayatını kaybetti

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Geçtiğimiz aralık ayında Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın Mersin'de yaşayan ağabeyi Mehmet Bağ da korona virüsten hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat tarihinde testleri pozitif çıkan turizmci Mehmet Bağ (67), 17 Şubat tarihinde durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bağ, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Mehmet Bağ'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığında toprağa verildi.



Emniyet Müdürünün kardeşi de Covid 19'dan ölmüştü

Bugün hayatını kaybeden turizmci Mehmet Bağ'ın, Hatay'ın Payas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten kardeşi Mustafa Bağ da (59), 7 Aralık 2020 tarihinde korona virüsten hayatını kaybetmişti.

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