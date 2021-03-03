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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'a 'Sağlık Kahramanları Parkı'

İHA

Toroslar'a 'Sağlık Kahramanları Parkı'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, pandemi döneminde canla başla çalışan ve bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla 'Sağlık Kahramanları' adını verdiği parkın açılışını yapmaya hazırlanıyor.
Toroslar Belediye Meclisinin Mart Ayı toplantısında, Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı ile Mersin Şehir Hastanesi Caddesi kesişiminde yer alan yaklaşık 2 bin metrekarelik alana, 'Sağlık Kahramanları Parkı' isminin verilmesine ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"
Meclis toplantısında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getirerek, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte pandeminin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Bu illetten dolayı yaşamını yitiren bir çok sağlık çalışanımız da var. 'Sağlık Kahramanları' adını verdiğimiz bu parkımızla, sağlık ordumuza minnet duyduğumuzu ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Yine bu inanç ve ruhla salgını el birliğiyle atlatacak ve sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. Parkımızın tüm Mersin halkına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yılmaz, meclis toplantısının açılışında kadın meclis üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladı. Kadın meclis üyelerine Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında yine kadınlar tarafından üretilen hediyeleri takdim eden Başkan Yılmaz, "Eğitimden bilime, kültür sanattan, spora ve siyasete yaşamın her alanında büyük başarılara imza atan, aile ve toplumun yapı taşı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
"En güzel pazar yerleri Toroslar'da olacak"
Yılmaz, ilçe genelindeki semt pazarlarında uygulayacakları yeni düzenlemelerle pazar yerlerinin bölgenin ve Mersin'in en güzel pazarları olacağına dikkat çekti. Komisyonlardan gelen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin güncellenmesine ilişkin teklif de görüşülerek, oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.
Pazar yerlerinde yapacakları düzenlemelere ilişkin kısa bir bilgi veren Başkan Yılmaz, "Pazar yerleri ile ilgili bir çalışmamız oldu. Meclisimizden bazı mahallelerimizde pazar yerlerinin kurulması noktasında karar aldık ve bununla ilgili çalışma yaptık. Zabıta Talimatnamesinde de pazar yerlerinde yapacağımız düzenlemelere ilişkin uygulamalarımız var. Semt pazarları, vatandaşlarımızın en çok hizmet gördüğü yerler. Burada pazarcılar tarafından verilen hizmetin daha yüksek seviyeye taşınması, ortamın daha temiz ve daha güvenli olması amacıyla bir çalışmamız oldu. Buradaki amaç belediye olarak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmeleri ve pazarcılarımızın kazançlarının artmasıdır. Hedefimiz, Mersin'in ve bölgenin en güzel pazarlarını vatandaşımızın hizmetine sunmak. Hangi mahallede yapılacaksa o mahallenin muhtarı, pazarcılar odamız ve zabıtamızın görüşlerini de ön planda tutarak ortak akılda kararlar aldık" diye konuştu.
Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Mersin ili Toroslar ilçesi, 3., 4., 5. ve 8. etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu görüşülerek, komisyonlara bir ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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