Başkan Tarhan, Mezitli’nin yüksek kesimlerindeki kuraklığa dikkat çekti Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Tarhan, “Sulama suyu konusunda önemli bir sorun yaşayacağız, bu belli bir şey. İçinde bulunduğumuz durum bir şekilde yarınlarda gündeme gelecek bir sorun haline dönüşecektir” dedi.



Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Tepeköy, Sarılar, Zeybekler, Kocayer başta olmak üzere tarımsal üretim yapılan yüksek kesimdeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Gölpınar Göleti ve çevresini de gezerek çiftçilerden bilgi alan Başkan Tarhan, kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Her geçen yıl göletlerdeki su miktarının azaldığına vurgu yapan Tarhan, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.



“Bu yıl tarımsal üretimin ancak yüzde 30’unu gerçekleştirebileceğiz”

Su sorununun önümüzdeki süreçte çok daha büyük sıkıntılara yol açacağını ifade eden üreticiler, acil tedbir alınması uyarısında bulundular.

Yaşanan su sıkıntısının 20 bin dönüm alanı doğrudan etkilediğini belirten Tepeköy Mahallesi Muhtarı Nevzat Kurt, “Göletin altında ortalama 20 bin dönüm arazi var. Ekili şeftali bahçesi bu yıl kuraklık sebebiyle yüzde 30 seviyesinde. Normalde yüzde 100 kapasite ile 20 bin dönümü hemen hemen tam olarak suluyordu. Şu anda önümüzde büyük bir sıkıntı gözüküyor. Bununla alakalı DSİ ile görüşmemiz var. Göletin ön gövdesinin yükseltilmesi projesinin onaylandığını söylediler. Biz kendi imkanlarımızla göletin aşağı kısmına bir motopomp trafo kurup suyu geri basmaya uğraşıyoruz. Kısmet olursa motopompla aşağıdan bir miktar, gücümüzün yettiğince 7 kooperatif olarak göletimize basabileceğimiz suyu aktaracağız. Gölet dolmadığı takdirde maalesef bölgede sulamayda çok büyük sıkıntılar yaşanacak” diye konuştu.



“Üreticimiz bu yıl buraya sebze ekmesin”

Sarılar Sulama Kooperatif Başkanlığı görevini de yürüten Sarılar Mahallesi Muhtarı Halil Gün de “Göletimizin bu yılki hali biraz düşük seviyede. Kendi imkanlarımızla gölete her gelen suyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim bir de göletimizi besleyen yukarılardan gelen iki tane kaynağımız var. Çevre köylerden, Mezitli, Kale ve Çiftlik mahallelerinden gelenler buraya sebze ekiyorlar. Bu yıl mümkünse onlar bunu yapmasınlar. Su olduğunda yine yaparlar. En azından kendileri açısından da bizim açımızdan da yapılmasa çok iyi olur ve bizim için önemli, göleti besliyor. Kendi imkanlarımızla bu yıl dereden akan sularla göletimizi doldurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Çare olarak ‘köylüler sebze ekmesin’ demek acı bir tablo”

Mahalle muhtarları ve çiftçilerle yaptığı görüşmede kuraklık tehlikesine karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan ise son yıllarda dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan kuraklığın Mezitli’de de görülmeye başlandığını söyledi. Kısa vadede kuraklık sorununa çözüm bulunamaması halinde tarımsal üretimde büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına vurgu yapan Tarhan “1650 metre rakımda olan ve bölgenin tarımsal sulamasını sağlayan Gölpınar Göletini Tepeköy ve Sarılar muhtarımız ve vatandaşlarla birlikte ziyaret ediyoruz. Göleti yerinde inceleme yapmaya geldik. Normal şartlarda bu mevsimde daha çok kar olması gerekiyordu ama arka zeminde fazla kar yok. Bölgede üretim yapan çiftçilerimizin aktardığına göre, 2019 ve 2020 yılını mukayese ettikleri zaman yaklaşık 35 gün daha önceden bahçelerine su vermeye başladıklarını dile getirdiler. Tabi ki tüm dünyada yaşanan küresel ısınmanın Türkiye’deki etkileri bunlar. Az önce muhtarımızın söylediği maalesef üzücü bir şey. Çare olarak ‘Köylüler sebze ekmesin’ demek acı bir tablo. Sulama önemli bir konu. Buradaki su 20 bin dekar kadar alana ve birçok köye hitap ediyor ama su seviyesinin yaklaşık 3’te 1 seviyesinde olması demek yine bir 3’te 2’lik alanın sulanamayacağı anlamına geliyor” dedi.



“Hemen, kısa ve uzun vadede çözüm odaklı çalışma gerekiyor”

Sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli çözümler üretmek gerektiğini belirten Tarhan, “Kısa vadeli olanı Devlet Su İşleri ile buranın yüksekliğinin artırılması projesinin bir an önce yapılması ve buradaki kapasiteyi artırmak olmalıdır. Başka çözüm yollarını uzun vadede düşünmek gerekiyor. Biliyoruz ki; sadece bu bölgede Türkiye şeftali yönünden büyük bir rekolteye sahip. Kalite olarak da son derece iyi. Yaklaşık olarak söylersek 100 bin tonluk rekolteden bahsediyoruz. Son yıllarda birçok değişik sebze ürünü bölgemizde yetişiyor. Domates konusunda da iyi gidiyor ama maalesef fiyatlarda da üreticimizin durumunun hiç iyi olmadığı belli. Bugün buraya gelişimizin temel noktası; sulama suyu konusunda önemli bir sorun yaşayacağız, bu belli bir şey. İçinde bulunduğumuz durum bir şekilde yarınlarda gündeme gelecek bir sorun haline dönüşecektir” diye konuştu.



“Karşımıza sosyal bir sorun olarak çıkıyor”

Bölgede tarımsal üreticilere mutlaka devlet desteği sağlanması gerektiğini altını çizen Tarhan, “Böylesi günlerde destek önemli, çünkü kuraklık üreticilerimizin elinde olmayan bir durum. Bir doğa olayı bu. Dünyada yaşanan bir küresel ısınma. Fakat buna hazırlıklı değiliz. Acilen hazırlık yapmak durumdayız. Su seviyesi bu mevsimde yukarılarda olması gerekirken aşağı kotlara inmiş durumda. Bu konuda alınması gereken iki önlem var. Birincisi, devletin tarımsal üreticilerin yanında olması, destek olması. İkincisi, sulama suyu konusuna çözüm olunması gerektiği gibi temel girdiler elektrik, gübre, zirai ilaç başta olmak üzere bu konularda mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Yoksa bu durum sosyal sorunlara yol açıyor. Köylünün ekonomik durumu kötü olunca sıkıntılar başlıyor. Çocuğu okula götüremiyor, hastaneye ulaşamıyor, gençler artık umutsuz oluyor, iş bulamıyor, şehre göçmeye başlıyor. Bu durum kentte işsizlik sorunu olarak yansıyacak. Sonuç olarak karşımıza sosyal bir sorun olarak çıkıyor. Köylüyü bulunduğu yerde tutmanın yolunu aramamız gerekiyor. Bunun da yolu köylüye destek vermek. Buradaki üretimi hem nitelik olarak arttırmak hem de miktar olarak yükseltmek gerekiyor. Bu da sulama ile mümkün olacak” ifadelerini kullandı.



“Çiftçi üretmezse şehirde yaşayan da kazanamaz”

Sağlanacak ekonomik iyileşmenin köylünün de sosyal yönden iyileşmesini getireceğini belirten Tarhan, şöyle devam etti: “Köylerde mahalle olduğu için tarımdaki dinamizm burada para kazanmak, kentteki iş yerlerinde de kentteki ticaret yapan insanlara da faydası olacak. Köylü kazanacak ki; kentteki mobilyacı kazanacak, kuyumcu kazanacak, ev yapan müteahhit kazanacak. Eğer köylü kazanmazsa bu enerjiyi de yok etmiş oluruz. O yüzden kırsal alana hükümetlerimizin büyük destek vermesi gerekiyor. Özellikle Tepeköy, Sarılar, Zeybekler tarafındaki tüm kırsal köylerimizi etkileyecek olan bu sulama suyu sorununa mutlaka kısa, orta, uzun vadeli çözümlerin getirilmesi gerekiyor. Bunu bugün muhtarlarımızla beraber gündeme getirmek için bin 650 metre yükseklikte buluştuk. Ayrıca bu bölgemizin bir başka sorunu daha var. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz bu gölete kadar olan yolun sathi kaplama da olsa asfaltını yolunu yaptı. Ulaşım rahatladı ama Karaman bölgesine çok kısa bir mesafede mevcut olan yolun da iyileştirilmesiyle burada üreticilerin ürettikleri ürünün daha kısa bir yoldan Karaman bölgesine, İç Anadolu’ya da sevki de sağlanmış olacaktır. Bu konuda da Büyükşehir başkanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu yol da açılırsa en azından nakliye gideri, ürünlerin daha iyi para etmesi konusunda da bir açılım olacak. Akdeniz’le İç Anadolu’yu birleştiren bir noktadayız şu anda hemen Karaman’la Mersin arasındaki bir sınırda bulunuyoruz. Yol konusu da sulama kadar önemli bir olgudur.”

