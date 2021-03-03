Başkan Tarhan, Mezitli’nin yüksek kesimlerindeki kuraklığa dikkat çekti Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan, Mezitli’nin yüksek kesimlerindeki kuraklığa dikkat çekti Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi

İHA

Başkan Tarhan, Mezitli’nin yüksek kesimlerindeki kuraklığa dikkat çekti Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, özellikle yüksek kesimdeki kırsal mahallelerde bu yıl kuraklık sorununun yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için acil olarak kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Tarhan, “Sulama suyu konusunda önemli bir sorun yaşayacağız, bu belli bir şey. İçinde bulunduğumuz durum bir şekilde yarınlarda gündeme gelecek bir sorun haline dönüşecektir” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Tepeköy, Sarılar, Zeybekler, Kocayer başta olmak üzere tarımsal üretim yapılan yüksek kesimdeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Gölpınar Göleti ve çevresini de gezerek çiftçilerden bilgi alan Başkan Tarhan, kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Her geçen yıl göletlerdeki su miktarının azaldığına vurgu yapan Tarhan, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

“Bu yıl tarımsal üretimin ancak yüzde 30’unu gerçekleştirebileceğiz”
Su sorununun önümüzdeki süreçte çok daha büyük sıkıntılara yol açacağını ifade eden üreticiler, acil tedbir alınması uyarısında bulundular.
Yaşanan su sıkıntısının 20 bin dönüm alanı doğrudan etkilediğini belirten Tepeköy Mahallesi Muhtarı Nevzat Kurt, “Göletin altında ortalama 20 bin dönüm arazi var. Ekili şeftali bahçesi bu yıl kuraklık sebebiyle yüzde 30 seviyesinde. Normalde yüzde 100 kapasite ile 20 bin dönümü hemen hemen tam olarak suluyordu. Şu anda önümüzde büyük bir sıkıntı gözüküyor. Bununla alakalı DSİ ile görüşmemiz var. Göletin ön gövdesinin yükseltilmesi projesinin onaylandığını söylediler. Biz kendi imkanlarımızla göletin aşağı kısmına bir motopomp trafo kurup suyu geri basmaya uğraşıyoruz. Kısmet olursa motopompla aşağıdan bir miktar, gücümüzün yettiğince 7 kooperatif olarak göletimize basabileceğimiz suyu aktaracağız. Gölet dolmadığı takdirde maalesef bölgede sulamayda çok büyük sıkıntılar yaşanacak” diye konuştu.

“Üreticimiz bu yıl buraya sebze ekmesin”
Sarılar Sulama Kooperatif Başkanlığı görevini de yürüten Sarılar Mahallesi Muhtarı Halil Gün de “Göletimizin bu yılki hali biraz düşük seviyede. Kendi imkanlarımızla gölete her gelen suyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim bir de göletimizi besleyen yukarılardan gelen iki tane kaynağımız var. Çevre köylerden, Mezitli, Kale ve Çiftlik mahallelerinden gelenler buraya sebze ekiyorlar. Bu yıl mümkünse onlar bunu yapmasınlar. Su olduğunda yine yaparlar. En azından kendileri açısından da bizim açımızdan da yapılmasa çok iyi olur ve bizim için önemli, göleti besliyor. Kendi imkanlarımızla bu yıl dereden akan sularla göletimizi doldurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Çare olarak ‘köylüler sebze ekmesin’ demek acı bir tablo”
Mahalle muhtarları ve çiftçilerle yaptığı görüşmede kuraklık tehlikesine karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan ise son yıllarda dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan kuraklığın Mezitli’de de görülmeye başlandığını söyledi. Kısa vadede kuraklık sorununa çözüm bulunamaması halinde tarımsal üretimde büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına vurgu yapan Tarhan “1650 metre rakımda olan ve bölgenin tarımsal sulamasını sağlayan Gölpınar Göletini Tepeköy ve Sarılar muhtarımız ve vatandaşlarla birlikte ziyaret ediyoruz. Göleti yerinde inceleme yapmaya geldik. Normal şartlarda bu mevsimde daha çok kar olması gerekiyordu ama arka zeminde fazla kar yok. Bölgede üretim yapan çiftçilerimizin aktardığına göre, 2019 ve 2020 yılını mukayese ettikleri zaman yaklaşık 35 gün daha önceden bahçelerine su vermeye başladıklarını dile getirdiler. Tabi ki tüm dünyada yaşanan küresel ısınmanın Türkiye’deki etkileri bunlar. Az önce muhtarımızın söylediği maalesef üzücü bir şey. Çare olarak ‘Köylüler sebze ekmesin’ demek acı bir tablo. Sulama önemli bir konu. Buradaki su 20 bin dekar kadar alana ve birçok köye hitap ediyor ama su seviyesinin yaklaşık 3’te 1 seviyesinde olması demek yine bir 3’te 2’lik alanın sulanamayacağı anlamına geliyor” dedi.

“Hemen, kısa ve uzun vadede çözüm odaklı çalışma gerekiyor”
Sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli çözümler üretmek gerektiğini belirten Tarhan, “Kısa vadeli olanı Devlet Su İşleri ile buranın yüksekliğinin artırılması projesinin bir an önce yapılması ve buradaki kapasiteyi artırmak olmalıdır. Başka çözüm yollarını uzun vadede düşünmek gerekiyor. Biliyoruz ki; sadece bu bölgede Türkiye şeftali yönünden büyük bir rekolteye sahip. Kalite olarak da son derece iyi. Yaklaşık olarak söylersek 100 bin tonluk rekolteden bahsediyoruz. Son yıllarda birçok değişik sebze ürünü bölgemizde yetişiyor. Domates konusunda da iyi gidiyor ama maalesef fiyatlarda da üreticimizin durumunun hiç iyi olmadığı belli. Bugün buraya gelişimizin temel noktası; sulama suyu konusunda önemli bir sorun yaşayacağız, bu belli bir şey. İçinde bulunduğumuz durum bir şekilde yarınlarda gündeme gelecek bir sorun haline dönüşecektir” diye konuştu.

“Karşımıza sosyal bir sorun olarak çıkıyor”
Bölgede tarımsal üreticilere mutlaka devlet desteği sağlanması gerektiğini altını çizen Tarhan, “Böylesi günlerde destek önemli, çünkü kuraklık üreticilerimizin elinde olmayan bir durum. Bir doğa olayı bu. Dünyada yaşanan bir küresel ısınma. Fakat buna hazırlıklı değiliz. Acilen hazırlık yapmak durumdayız. Su seviyesi bu mevsimde yukarılarda olması gerekirken aşağı kotlara inmiş durumda. Bu konuda alınması gereken iki önlem var. Birincisi, devletin tarımsal üreticilerin yanında olması, destek olması. İkincisi, sulama suyu konusuna çözüm olunması gerektiği gibi temel girdiler elektrik, gübre, zirai ilaç başta olmak üzere bu konularda mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Yoksa bu durum sosyal sorunlara yol açıyor. Köylünün ekonomik durumu kötü olunca sıkıntılar başlıyor. Çocuğu okula götüremiyor, hastaneye ulaşamıyor, gençler artık umutsuz oluyor, iş bulamıyor, şehre göçmeye başlıyor. Bu durum kentte işsizlik sorunu olarak yansıyacak. Sonuç olarak karşımıza sosyal bir sorun olarak çıkıyor. Köylüyü bulunduğu yerde tutmanın yolunu aramamız gerekiyor. Bunun da yolu köylüye destek vermek. Buradaki üretimi hem nitelik olarak arttırmak hem de miktar olarak yükseltmek gerekiyor. Bu da sulama ile mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

“Çiftçi üretmezse şehirde yaşayan da kazanamaz”
Sağlanacak ekonomik iyileşmenin köylünün de sosyal yönden iyileşmesini getireceğini belirten Tarhan, şöyle devam etti: “Köylerde mahalle olduğu için tarımdaki dinamizm burada para kazanmak, kentteki iş yerlerinde de kentteki ticaret yapan insanlara da faydası olacak. Köylü kazanacak ki; kentteki mobilyacı kazanacak, kuyumcu kazanacak, ev yapan müteahhit kazanacak. Eğer köylü kazanmazsa bu enerjiyi de yok etmiş oluruz. O yüzden kırsal alana hükümetlerimizin büyük destek vermesi gerekiyor. Özellikle Tepeköy, Sarılar, Zeybekler tarafındaki tüm kırsal köylerimizi etkileyecek olan bu sulama suyu sorununa mutlaka kısa, orta, uzun vadeli çözümlerin getirilmesi gerekiyor. Bunu bugün muhtarlarımızla beraber gündeme getirmek için bin 650 metre yükseklikte buluştuk. Ayrıca bu bölgemizin bir başka sorunu daha var. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz bu gölete kadar olan yolun sathi kaplama da olsa asfaltını yolunu yaptı. Ulaşım rahatladı ama Karaman bölgesine çok kısa bir mesafede mevcut olan yolun da iyileştirilmesiyle burada üreticilerin ürettikleri ürünün daha kısa bir yoldan Karaman bölgesine, İç Anadolu’ya da sevki de sağlanmış olacaktır. Bu konuda da Büyükşehir başkanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu yol da açılırsa en azından nakliye gideri, ürünlerin daha iyi para etmesi konusunda da bir açılım olacak. Akdeniz’le İç Anadolu’yu birleştiren bir noktadayız şu anda hemen Karaman’la Mersin arasındaki bir sınırda bulunuyoruz. Yol konusu da sulama kadar önemli bir olgudur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

28 Şubat'ın yasakçı müdürü görevinden istifa etti
YEREL HABERLER 28 Şubat'ın yasakçı müdürü görevinden istifa etti
Sözleşme yapılırken dikkat Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, sözleşme yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı
YEREL HABERLER Sözleşme yapılırken dikkat Mersin Barosu ...
Toroslar'a 'Sağlık Kahramanları Parkı'
YEREL HABERLER Toroslar'a 'Sağlık Kahramanları Parkı'
Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu yüzde 14,72
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu yüzde 14,72
Sağlık çalışanlarından Başkan Özyiğit’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından Başkan Özyiğit’e teşekkür ...
Torosların zirvesinde doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde doğum günü sürprizi
Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Anamur'daki çalışmaları ...
Mersin'de şehidin adını taşıyan kaide yenilendi
YEREL HABERLER Mersin'de şehidin adını taşıyan kaide yenilendi
İlçe emniyet müdürünün ağabeyi de kardeşi gibi Covid-19'dan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İlçe emniyet müdürünün ağabeyi de kardeşi gibi ...
Ceviz: "Obezite yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunu” Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz: "Her yıl 3.4 milyon kişi hayatını kaybediyor"
YEREL HABERLER Ceviz: "Obezite yüzyılın en önemli halk sağlığı ...
Mersin'de terk edilmiş evden 4 römork çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de terk edilmiş evden 4 römork çöp çıkarıldı
Otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı
Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı
Başkan Özyiğit esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit esnafla bir araya geldi
Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı ...
Akdeniz'in tarım sektörü ihracatçıları Dubai'ye çıkarma yaptı ASHİB Sektörel Ticaret Heyeti’nde yer alan firma ve kurum temsilcilerinden oluşan 15 katılımcı, ithalatçılarla 100’ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Akdeniz'in tarım sektörü ihracatçıları Dubai'ye ...
Büyükşehir Belediyesinden Atatürk’ün Mersin’e geliş gününe özel futbol turnuvası
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Atatürk’ün Mersin’e geliş ...
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu ...
Metruk binaya kumar operasyonu Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir metruk binada kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Metruk binaya kumar operasyonu Mersin’in merkez ...
Başkan Bozdoğan’dan hakkındaki iddialara sert tepki Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, evlilik dışı ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden bir çocuğu bulunduğu iddialarına meclis toplantısında yanıt verdi Bozdoğan: “Bu asılsız, dayanaksız, tezgahlanarak paylaşılan haberleri, ahlaksızlıklarının ve onursuzluklarının hesabını ben değil, yanlarında olduğum binlerce çocuğum verecek” “Avukatlarım asılsız haberleriniz için gerekli hukuki mücadeleyi başlattı”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan’dan hakkındaki iddialara sert ...
Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu Mersin’de görev yapan ve jandarmanın 'can dostları' olan narkotik, bomba arama, iz takip, kadavra, tütün ve mayın arama köpekleri, 2020 yılında da suçlulara göz açtırmadı Görevlerde kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla suç unsurlarını bulan köpekler, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar
YEREL HABERLER Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası ...
Türk mühendislerin hedefi, Türkiye’yi nükleerde ileriye taşımak Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’de çalışmak üzere Rusya’da üniversite eğitimi alan ve mezun olur olmaz işe başlayan Türk mühendisler, Türkiye’ye bu teknolojiyi kazandırmayı ve ülkenin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor
YEREL HABERLER Türk mühendislerin hedefi, Türkiye’yi nükleerde ...
Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Serbest bırakılan şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamaktan 37 bin 800 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Serbest ...
Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü