Tarsus'ta bahar temizliği başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kentte bahar temizliğine başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte şehrin yollarında, kaldırımlarında, boş arsalarda 30 personel, 2 süpürge aracı, 3 açık araç, 2 holder ve bir toprak karıştırıcı ekipman ile bahar temizliği başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında, girdikleri mahallelerde gelişi güzel yerlere atılan ambalaj atıklarını, çeşitli evsel atıkları toplayan ve süpürme araçları ile yolları temizleyen ekipler, ot biçme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, temizlik çalışmalarının kentin tüm noktalarında aralıksız devam ettiğini belirterek, "Her mahalleye yerleştirdiğimiz konteynerlerin temizliği başta olmak üzere tüm çöp atıklarını temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bizim bu temizlik seferberliğine uygun hareket ederek evsel atık ve çöplerini konteynerlere atmalarını rica ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.