Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolları açtı

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– Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç trafiğini rahatlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Tırtar, Yavca, Değnek, Arslanköy Mahalleleri, Yedigöz, Başpınar ve Çatak mevkileri ile Kültür Caddesini iş makineleriyle kardan temizleyerek araç trafiğine açtı.



Buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da yürütüldü

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, buzlanma tehlikesine karşı açılan yollarda tuzlama çalışması yürüttü. Ekipler ayrıca karla mücadele çalışmasının yürütüldüğü bölgede tüm grup yollarını da araç geçişleri için güvenli hale getirdi.

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