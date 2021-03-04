Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir bebek, 2 çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin binada soğutma çalışmaları sürüyor.
İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Kadınla birlikte bir bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Alevlerin sardığı apartmanda ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışmalarına başladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2021-03-04 13:52:01
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