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Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı

İHA

Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı

Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan ve can pazarının yaşandığı yangında evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, balkona ulaşan merdivenli itfaiye aracı ile kurtarıldı. Dumanların sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir bebek ve annesi de itfaiyenin çalışmasıyla apartmandan çıkarıldı. Ambulansa götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında apartmandan çıkarılan bir çocuk da sağlık görevlisi tarafından sırtına alınarak ambulansa götürüldü.
Devam eden çalışmalar sırasında, evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiyenin merdivenli aracıyla binadan tahliye edildi. Yangın sırasında binadan çıkarılan 7 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kurtarılan çocuk annesini görünceye kadar göz yaşı döktü
Bu arada binadan son tahliye edilenler arasında bulunan 5 yaşlarındaki Azra Tuğçe adlı çocuk, kendisine kurtaran itfaiye ekiplerine sürekli annesini sordu. "Annem' diyen küçük çocuk, annesine kavuşuncaya kadar göz yaşı dökerken, itfaiye aracından indirilen annesi ise sedyedeki kızına sarılarak ağladı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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