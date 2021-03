Erdemli Belediyesinden afet eğitimi

Erdemli Belediye personellerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Özellikle 2020 yılında üst üste gelen felaketler karşısında kararlı bir duruş sergileyerek, can ve mal kaybını en aza indiren, anında müdahale ile kısa sürede toparlanma sağlayan Türkiye’de, her kurumda olduğu gibi Erdemli Belediyesi de hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Her yıl çeşitli konularda yapılan eğitimler ile bilinçli bir çalışma ortamı oluşturan Erdemli Belediyesinde, bu kez Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Belediye ana binada, afet ve acil durum uzmanı tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan personeller, bilinçli çalışma ortamı ile ilgili eğitim aldı.

“Vatandaşlarımıza güvenli ortam sağlamaya hazırız”

Yaşanabilecek her türlü doğa olayına karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, insan hayatının önemine dikkat çekti. Tollu, “Tasası bir, sevinci bir, kederi bir olan gönüldaşlarımızın birlik içerisinde olması adına çalışıyoruz. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Bizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, afet ve kazalardan uzak bir ülke nasip etsin. Ülkemizde son yıllarda yaşanan felaketlerin yaralarını hep birlikte sarmak adına mücadele ettik ve bunu başardık. Dileğimiz böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması. Lakin doğa olayları ani ve hazırlıksız meydana gelir. Bizlerde bu durumlarda çalışmalarımızı en güvenilir şekilde gerçekleştirmek, vatandaşlarımızın yardımına koşmak adına eğitimler alıyoruz. Birçok olayda yaraları hep birlikte sarmaya çalışarak, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Umarım böyle olaylar yaşamayız ancak olurda yaşarsak, Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güvenli bir ortam sağlamak adına gayretimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.