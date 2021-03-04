2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi tutuklandı Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi tutuklandı Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

İHA

2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi tutuklandı Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında terör, asayiş, aile içi şiddet, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar, trafik ile korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları paylaştı. Terörle mücadele kapsamında 67 operasyon yapılırken, 116 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 35 tutuklanırken, 2 adet ateşli silah, 5 mühimmat, 496 adet dijital malzeme, 17 örgütsel doküman ele geçirildi.

19 bin 817 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı
2020 yılında asayiş olaylarına da müdahale eden ekipler, 19 bin 817 asayiş olayının yüzde 98’ini aydınlatarak büyük bir başarı elde etti. 932 mal varlığına karşı meydana gelen olayla ilgili çalışma yapan ekipler, bu olayların yüzde 82’sini aydınlattı. 2019 yılına göre 2020 yılında mal varlığına karşı olaylarda yüzde 14 azalış sağlanırken, hırsızlık olaylarında da yüzde 28’lik düşüş oldu. Yapılan çalışmalarda 19 bin 454 kişi yakalanırken, aranan 89 araç ele geçirildi. 210 kayıp şahsı da bulan ekipler, 445 silah ile bin 637 mühimmat ele geçirdi. 526 aile içi şiddet olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, 583 tedbir kararı uyguladı. 461 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 376 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

Zehir tacirlerine 375 operasyon yapıldı
2020 yılında zehir tacirlerin de göz açtırmayan ekipler, 375 operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 553 kişi gözaltına alınırken, 49 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıslarla birlikte 443 kilo kubar esrar, 71 kilo 488 gram toz esrar, 261 gram metamfetamin, 9 bin 954 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2019 yılına göre uyuşturucu madde yakalamalarında yüzde 300 artış sağlanmış oldu.
Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik de çalışma yapan ekipler, 265 olaya müdahale ederken, 418 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 31 kişi tutuklandı, yapılan aramalarda 723 kilo tütün, 235 bin 220 adet makaron, bin 438 litre sahte alkollü içecek, 24 tabanca, 58 av tüfeği ile bin 598 adet fişek el geçirildi. 2019 yılına göre kaçak malzeme yakalamalarında yüzde 600 artış sağlandı.
Trafik denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, 93 bin 776 denetim yaptı. Uygulamalar sonucunda 7 bin 834 araç trafikten men edildi. 26 bin 73 sürücü, yaya ve öğrenciye eğitim verilirken, bin 521 servis aracı da denetlendi. Yapılan 641 bin 186 sorgu ile 822 şahıs ile 599 araç yakalanırken, şahıs yakalamasında yüzde 39, araç yakalamasında yüzde 70 artış sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozyazı'da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Bozyazı'da Covid-19 denetimi
Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
Mersin'de 'pandemi bilgilendirme toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'pandemi bilgilendirme toplantısı’ yapıldı
Şanlı Türk bayrağı Mersin'den Çanakkale'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlı Türk bayrağı Mersin'den Çanakkale'ye uğurlandı
Toroslar Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılını kitaplaştırıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun 100. ...
Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir ...
AKAMİB Başkanı Kılıçer: "İhracatta başarı için kurumsallaşmak gerekli"
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: "İhracatta başarı için ...
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi ...
Mersin'de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı Erdemli ilçesindeki bir dairede çıkan yangında kurtarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Mersin'de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve ...
Mersin'de apartman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de apartman yangını
Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları devam ...
Tarsus'a 'sıfır atık getirme merkezi' kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus'a 'sıfır atık getirme merkezi' kuruldu
Turuncu kategorideki Mersin’in hedefi mavi olmak Vali Su: “Kurallara uyarsak inanıyorum ki bu pandeminin üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Turuncu kategorideki Mersin’in hedefi mavi olmak Vali ...
Özyiğit: "Virüs değil iyilik bulaşsın”
YEREL HABERLER Özyiğit: "Virüs değil iyilik bulaşsın”
Mersin rengarenk çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER Mersin rengarenk çiçeklerle donatılıyor
Türk mühendisler Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışmanın gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER Türk mühendisler Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ...
Bu papağan insan gibi su içiyor, müzik duyunca oynuyor Mersin’de bir petshop'ta bulunan 'Mango' isimli papağan, görenleri şaşırtıyor İnsan gibi su içen papağan, çalan şarkı eşliğinde de oynuyor Dükkanda bulunan Jako türü 2 papağan da şarkı duyduğunda oynarken, gören herkesin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Bu papağan insan gibi su içiyor, müzik duyunca ...
5 aylık tedaviyle ayağa kalktı, şimdi hayali yeniden kebap yapmak 58 yaşındaki Mehmet Süha Doğanay, 2020 Eylül ayında beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç oldu Sol tarafı tutmayan Doğanay, hastane sürecinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde tedavi hizmetiyle yeniden ayağa kalkmayı başardı
YEREL HABERLER 5 aylık tedaviyle ayağa kalktı, şimdi hayali yeniden ...
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolları açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan ...
Kuvayi Milliye Derneği’nin kuruluşunun 70. yıldönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Kuvayi Milliye Derneği’nin kuruluşunun 70. yıldönümü ...
Onkoloji Hastanesi 'ilik nakli' tedavisi ile bölgedeki önemli bir eksiği kapatacak
YEREL HABERLER Onkoloji Hastanesi 'ilik nakli' tedavisi ile ...
Köylülerin taş ocağı tepkisi
YEREL HABERLER Köylülerin taş ocağı tepkisi
Erdemli Belediyesinin düzenlediği turnuvada şampiyonlar ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinin düzenlediği turnuvada ...
Tarsus'ta bahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Tarsus'ta bahar temizliği başladı