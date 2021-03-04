Kayıp kadın ekiplerin ortak çalışmasıyla bulundu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezinden 30 yaşında E.E’nin kaybolduğu bilgisi verildi. Köylülerin kendi çabaları ile yaptıkları aramalardan sonuç alınamaması üzerine yapılan ihbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Batısandal Mahallesinde yaşayan E.E, arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolduktan saatler sonra bulunarak sağlık ekiplerine teslim edil. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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