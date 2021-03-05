Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hal Kompleksinin asfaltını yeniliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hal Kompleksinin asfaltını yeniliyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hal Kompleksinin asfaltını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Hal Kompleksinin asfalt zemininin yenilenmesi için çalışmalara başladı. Kompleks içerisindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda yeniden asfaltlama yapılacak. Çalışmalar kapsamında zemin düzenleme ve yağmur suyu tahliye sisteminin revizesi de gerçekleştirilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Tarsus’ta, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hal Kompleksi içerisinde oldukça yıpranan ve esnaf için de sorun oluşturan asfalt zeminin tamamen yenilenmesi için çalışmalar başladı. Ekipler, yaklaşık 27 bin ton asfalt serimi yapmayı planlıyor.

100 bin metrekare alan asfaltlanacak
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda bozuk zeminin freze aracılığıyla sökülmesi işlemini gerçekleştiriyor. Ardından MESKİ ekipleri de yağmur suyu tahliyesinde bundan sonraki süreçte sorun yaşanmaması adına revize çalışması yürütecek.
Geçtiğimiz günlerde Tarsus Halk Kompleksinin önünden geçen Gazipaşa Bulvarı üzerinde de asfalt yenileme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 150 komisyoncu dükkanının yanı sıra ülkenin dört bir tarafına sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı Hal Kompleksi ardiyeler bölümündeki 106 dükkanın bulunduğu alanda da asfalt yenileme çalışması yapacak. Ekipler tarafından titiz ve seri şekilde yürütülen çalışmalar, esnafın iş ve işlemlerinin kesintiye uğramaması için bölüm bölüm gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ, Karacailyas’ta 5 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattını tamamladı
YEREL HABERLER MESKİ, Karacailyas’ta 5 kilometrelik yağmur suyu ...
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Tarsus'ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı
Yılın ilk karadutu hasat edildi
YEREL HABERLER Yılın ilk karadutu hasat edildi
Kayıp kadın ekiplerin ortak çalışmasıyla bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadın ekiplerin ortak çalışmasıyla bulundu
Erdemli Belediye zabıtasından korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediye zabıtasından korona virüs denetimi
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi ...
Tollu'dan şampiyona yolcusu sporculara destek
YEREL HABERLER Tollu'dan şampiyona yolcusu sporculara destek
2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi tutuklandı Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER 2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi ...
Bozyazı'da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Bozyazı'da Covid-19 denetimi
Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden afet eğitimi
Mersin'de 'pandemi bilgilendirme toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'pandemi bilgilendirme toplantısı’ yapıldı
Şanlı Türk bayrağı Mersin'den Çanakkale'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlı Türk bayrağı Mersin'den Çanakkale'ye uğurlandı
Toroslar Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılını kitaplaştırıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun 100. ...
Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki yangında can pazarı Mersin'de 5 katlı bir ...
AKAMİB Başkanı Kılıçer: "İhracatta başarı için kurumsallaşmak gerekli"
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: "İhracatta başarı için ...
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi ...
Mersin'de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı Erdemli ilçesindeki bir dairede çıkan yangında kurtarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Mersin'de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve ...
Mersin'de apartman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de apartman yangını
Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları devam ...
Tarsus'a 'sıfır atık getirme merkezi' kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus'a 'sıfır atık getirme merkezi' kuruldu
Turuncu kategorideki Mersin’in hedefi mavi olmak Vali Su: “Kurallara uyarsak inanıyorum ki bu pandeminin üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Turuncu kategorideki Mersin’in hedefi mavi olmak Vali ...
Özyiğit: "Virüs değil iyilik bulaşsın”
YEREL HABERLER Özyiğit: "Virüs değil iyilik bulaşsın”
Mersin rengarenk çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER Mersin rengarenk çiçeklerle donatılıyor