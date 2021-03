Başkan Seçer, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisindeki çalışmaları inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Karabucak mevkiinde yer alan MESKİ Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Seçer, yeleğini giyip tesisi gezdi. Seçer, daha sonra Bağlar Mahallesi pazar yerinde de pazar esnafı ile bir araya gelip, vatandaşlarla selamlaştı.

Başkan Seçer’e saha gezisinde MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi meclis üyeleri, MESKİ bürokratları ve daire başkanları eşlik etti. MESKİ Atıksu Arıtma Tesisi incelemesinin ardından Bağlar Mahallesi pazar yerine geçen Başkan Seçer’i, Bağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Altundağ çiçeklerle karşıladı. Seçer’e Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Bağlar İtfaiye Şubesi itfaiyecileri de Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

Pazar yerinde esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen Seçer, vatandaşlar ile de selamlaştı. Seçer’in pazar gezisi sırasında Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından da pazar esnafı ile vatandaşlara takvim, şapka ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin yazılı olduğu gazete dağıtıldı. Seçer, Tarsus gezisi kapsamında son olarak, bir tekstil işletmesine uğrayarak tekstil işçilerine ‘kolay gelsin’ dileğinde bulundu.



“Çevre sağlığı açısından arıtma tesislerimizi önemsiyoruz”

Başkan Seçer, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinde yenileme ve revizyon çalışmaları olduğunu, bu çalışmaların maliyetinin yaklaşık 7 milyon lira düzeyinde bulunduğunu belirterek, “Ancak sadece burası değil, mevcudumuzda şu anda 11 paket, 12 konvansiyonel olmak üzere toplamda 23 arıtmamız var. Tamamında revizyon isteyen tesislerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık olarak 40 milyon liralık bir çalışma planlandı ve büyük bir oranda da gerçekleşiyor. Tabii ki bu devam edecek. Arıtmalar canlı organizmalar gibi. Çalışıyor sistem ve arıza verebiliyor ya da sistem içerisindeki bazı parçalar eskiyebiliyor ya da demode oluyor. Daha yeni bir teknoloji kullanmanız gerekiyor. Bunları takip ediyoruz. Çevre sağlığı açısından doğal olarak arıtma tesislerimizi önemsiyoruz. İnsan sağlığı, çevre sağlığı esas ve bu doğrultuda sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“Gözne yaylasında yıllardır beklenen yatırımları yapacağız”

Seçer, kanalizasyon konusunda uzun yıllardır beklenen yatırımları yapacaklarını da ifade ederek, ilerleyen süreçte Mersin’in batı, kuzey batı, yayla bölgeleri gibi ihtiyaç duyulan bütün yerlerde hem arıtma hem konvansiyonel, merkezi ya da ihtiyaç oranına göre paket arıtma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Seçer, “Gözne yaylasında yıllardır süren kanalizasyon sorunu var. Şu anda kanalizasyon inşaatı başladı sayılır. İhale etmiştik, yer teslimini yaptık. Süratle de gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde birkaç ay içerisinde de oranın arıtma ihalesi de gerçekleşmiş olacak. Uzun yıllardır beklenen o yatırımları oraya yapacağız. Yine Tepeköy’de bir paket arıtma çalışmamız var. O da şu anda hayata geçiyor. Yine şu anda Tarsus’tayız. Arıtma tesisimiz burada ama çevre yerleşim yerlerinde, daha önce köy, belde statüsünde olan yerlerde, şimdi hepsi Büyükşehir’in sınırları içerisinde. Kanalizasyon sorunu var, kanalizasyon altyapı eksikliği var. Onları tamamlayıp yine bu arıtmamıza bağlayacağız” diye konuştu.



“Tarsus’tan Anamur’a kadar hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Çalışmaları yaparken kent genelinde hiçbir ayrım gözetmediklerinin altını çizen Seçer, “Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar her bölgemizde hiçbir ayrım yapmadan, ihtiyaca mukabil, öncelikli ihtiyaçları öne alarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Örneğin Gülnar önemli bir yatırım bekliyor. Orada kanalizasyon Gülnar’ın içerisinde derenin içerisine akıyor. Bunu biliyoruz. Etrafa koku veriyor, rahatsızlık veriyor. Sağlık açısından son derece sıkıntılı. O da yakın zamanda yapacağımız ihale sonrası başlayacak inşaatlarımızdan biri olacak. Her köşede, her alanda olduğu gibi yine MESKİ’miz atıksu arıtma tesisleri ve buna bağlı olarak kanalizasyon konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak mümkünse en son teknoloji kullanılarak yapılmalı. Hem daha etkin çalışması, daha verimli çalışması açısından hem de sonuç alma bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Atıksu arıtma tesisinden elde edilen su tarımda kullanılabilecek

Seçer, atıksu arıtma tesisinden elde edilen temiz suyun tarımda ve bahçe sulamada kullanılabilmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Arıtma tesislerinin nihai ürünlerinin de değerlendirilmesi konusu var. Buradan bir temiz su elde ediliyor ve bu tarımda pekala kullanılabilir. Bahçe sulamada kullanılabilir. Arkadaşlarımız bu yönde de çalışma yapıyor. Örneğin Mezitli’de yeni bir atıksu arıtma tesisimiz devreye girdi. Oradan elde edilen ve tarımsal sulamada kullanılabilecek ya da vatandaşlarımız sitelerinde, evlerinde, bahçelerinde kullanabilecekleri suyu oradan temin edebilecekler. Arkadaşlarımız onun üzerine çalışıyorlar. Çamur sorunu var. Şu anda düzenli depolama alanlarımız var. Oralara depoluyoruz ama çamur yapma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor. Onlardan elde edilecek ekstra bazı faydalar konusunda teknolojiyi kullanarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Biz Karaduvar’da elektrik üretiyoruz biyogazdan. Yılda da 3 milyon kilowatt elektrik; ki bu yaklaşık bin 700 haneye elektrik vermek demek. Yine Mezitli’de devreye aldığımız yeni tesisimizde de biyogazdan elektrik üretimi başladı. O tesisimizde de yılda 1 milyon kilowatt elektrik üretimi sağlayacağız.”



12 tesiste 214 milyon 722 bin metreküp atıksu arıtıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ tarafından Karaduvar ve Mezitli atıksu arıtma tesislerinde biyogazdan enerji üretiliyor. Mezitli’nin enerji üretim lisansı işlemleri 2021 yılı başında tamamlandı. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 2020 yılı içerisinde 3 milyon 13 bin 976 kilowatt enerji üretildi. Mali değeri yaklaşık 2 milyon 520 bin liraya denk gelen bu enerji, bin 675 hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. MESKİ’nin tesislerde yaptığı modernizasyonlar sayesinde 2020 yılındaki enerji üretimi bir önceki yıla göre yüzde 66,2 arttı. Arıtma tesislerinin modernizasyonu için 18 aydır çalışmalar aralıksız sürüyor. Başkan Seçer’in göreve geldiği günden bu yana 12 tesiste toplam 214 milyon 722 bin metreküp atıksu arıtıldı.

Daha verimli ve ekonomik arıtma yapabilecek tesis dönüşümünü sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten MESKİ, bugüne kadar yaklaşık 25 milyon lira maliyetli yenileme çalışması gerçekleştirdi. MESKİ, arıtma suyunun kalitesini artırarak bu sayede çevre temizliğine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. MESKİ, tüm atıksu arıtma tesislerinin çamuru ve nakli ile bertarafı için de bu ayın sonunda ihaleye çıkmayı planlıyor.

