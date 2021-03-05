Başkan Gültak, Model Fabrikayı gezdi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) katkıları ile hayata geçirilen Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Başkan Gültak, Başkan Yardımcıları Gökmen Akyürek ve Aydın Egin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Model Fabrikada yer alan Space Center robot atölyesini de gezen Gültak, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MTOSB Başkanı Tekli, yapımı tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi hakkında da Başkan Gültak'ı çekilen drone görüntüleri ile bilgilendirdi.

Öncü ve örnek işletmeler hedeflediklerini belirten Başkan Tekli, “Türkiye'de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi yani Model Fabrika kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Mersin Model Fabrikada, özellikle KOBİ'ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatacak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabilecekler. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon; kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın üretim felsefesini benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak, yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek” dedi.

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