22 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

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Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmada, Mersin'de 2015 yılı Ocak ayında meydana gelen hırsız olayının şüphelisi olarak da aranan K.V. yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 22 yıl 7 ay kesinleşmiş habip cezası ile aranan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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