Çukurova Basketbol'un rakibi Galatasaray



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nün başantrenörü Olcay Orak, Galatasaray deplasmanında mücadeleci bir oyun sergilemek istediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertliler, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüp tesislerindeki antrenmana tam kadro çıkan Mersin ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında uygulanması planlanan taktikler üzerinde çalıştı.

Galatasaray maçına ilişkin görüşlerini dile getiren Başantrenör Olcay Orak, "Son haftalarda talihsiz yenilgiler aldık. Özellikle geçen hafta kendi evimizde oynadığımız Birevim Elazığ İl Özel İdare maçındaki bireysel hatalarımız, sahadan mağlup ayrılmamıza neden oldu. Deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçı için oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazırlamaya çalıştık. İstanbul'da sonuç ne olursa olsun, mücadeleci bir oyun ortaya koymak istiyoruz" dedi.

35 puanlı Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü, 14 takımın mücadele ettiği ligde 6'ncı, rakip Galatasaray ise 43 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Karşılaşma pazar günü İstanbul Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-03-05 11:43:13



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