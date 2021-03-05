Akdeniz’de metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Akdeniz Belediyesi, Bahçe Mahallesi 4625 Sokak üzerinde bulunan ve geçen hafta içinde kendiliğinden yıkılan gözetim altındaki eski yapı ile aynı parselde yer alan 2 katlı metruk binanın yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek kent estetiğini bozan, görsel ve çevresel kirliliğe neden olan, yer yer de madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara sebep olan metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak, yasal süreci tamamlanan Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi 4625 Sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, araç ve yaya geçişine kontrollü şekilde izin verdi. İş makinesi yardımıyla gerçekleşen yıkım çalışması sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık da kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkarıldı.



“Metruk yapılar, yoğun şikayet konusu”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, Akdenizli vatandaşlardan en çok talep ve şikayet aldıkları konuların başında terk edilmiş bu tür yapıların geldiğini vurguladı. Harabeye dönüştüğü için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların, kentsel dönüşüm gerçeğini de sürekli gündeme getirdiğini kaydeden Başkan Gültak, “Mersin ve Akdeniz’de çarpık, düzensiz, plansız yapılaşmanın ortadan kaldırılmasının en büyük çözümü kentsel dönüşüm projelerinin hayat bulmasıdır. Akdeniz ve Mersin’in rahat nefes alabilmesi için kentsel dönüşüm kaçınılmazdır. Daha modern, temiz, güvenli ve depreme dayanıklı konutlarda yaşamak vatandaşlarımızın en doğal ve en insani hakkıdır. Bu hakkı sağlamak için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Başkan Gültak, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Yaşadığı yerlerde bu tür binalar olan vatandaşlarımız, en kısa sürede belediyemize mutlaka haber versinler ki bizler de olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretelim ve ekiplerimiz, tehlike oluşturan bu tür yapıların yıkımını gerçekleştirsin” dedi.

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