Toroslar Belediyesinden yabani otlara yönelik ilaçlama

– Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki boş arazi, yol ve kaldırım kenarlarında özellikle bahar ve yaz aylarında yetişen yabani otlara yönelik ilaçlama çalışması yapıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefiyle çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, yabani otlara karşı ilaçlama yapıyor. İlçenin 67 mahallesinde yürütülen çalışmalarda, çevre ve insan sağlığı ön planda tutuluyor. Daha önceki yıllarda traktör marifetiyle yapılan bu çalışma, ekipler tarafından sistemli bir şekilde gerçekleştirilerek ilaç kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlandı.



"Çevre ve insan sağlığını ön planda tutuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrilerinin daha sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaşam sürdürmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Yeşil alanlarda, yol ve kaldırım kenarlarında hızla büyüyen yabani otlar çevre kirliliği açısından sıkıntı oluşturuyor. Biz de düzenli olarak yeşil alanlarımızda yaptığımız ot biçme ve temizlik çalışmalarımızın yanında yaz mevsiminden önce yabani otların büyüyebileceği tüm noktaları ilaçlıyoruz" diye konuştu.

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