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Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, iş yerinin önünü yıkayan lokanta sahibi Osman Baştuğ, yoldan geçen TIR'dan düşen zeytin bidonlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay Mut -Karaman yolundaki Sertavul Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada faaliyet gösteren lokanta sahibi Osman Baştuğ iş yerinin önünü yıkarken, Mut'tan Karaman yönüne giden zeytin yüklü TIR'ın dorsesindeki zeytin bidonlarından bazıları virajda yola savruldu. Olayı farkeden Baştuğ son anda geriye kaçarak bidonların kendisine çarpmasından kurtuldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayı sosyal medya hesabından paşlaşan Baştuğ, temizlik yaparken duyduğu ses üzerine TIR'ın üzerinde bulunan zeytin bidonlarının savrulduğunu gördüğünü ve kendisi kenara atarak olası yaralanmadan kurtulduğunu söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-03-05 19:49:04



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