Silifke’de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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