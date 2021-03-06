12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 1214 yaş tenis il birinciliği, yapılan final maçlarının ardından tamamlandı.

25 Mart tarihleri arası il geneli kızerkek 61 sporcunun katılımıyla tenis kompleksinde gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan il birinciliği sonunda 12 yaş erkeler kategorisi birinci grupta Toprak Konya, ikinci grupta Doruk Bayıroğlu, üçüncü grupta Kerem Öcal birincilik elde ederken,12 yaş kızlar kategorisinde ise birinci grupta Özge Atıcı, ikinci grupta Bilge Atıcı, üçüncü grupta Okyanus Sultanoğlu birincilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisi birinci grupta Deniz Tolungüç, ikinci grupta Bahadır Efe Subaşı birinci olurken, kızlarda da birinci grupta Şimal Sultan Çetrez, ikinci grupta ise Ilgın Eylül Demir birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Türkiye Tenis Federasyonu Mersin il Temsilcisi Atilla Kökver ve Turnuva Başhakemi Ferdat Şara tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.