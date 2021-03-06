Kumaçukuru mahallesi sakinleri, susuzluk yüzünden köylerini terk ediyor Ünlü sanatçı Musa Eroğlu'nun doğup büyüdüğü Mersin’in Mut ilçesine bağlı Kumaçukuru (köyü) Mahallesi, susuzluk yüzünden sıkıntı çekiyor

Ünlü sanatçı Musa Eroğlu’nun doğup büyüdüğü Mersin’in Mut ilçesine bağlı Kumaçukuru Mahallesi sakinleri susuzluk yüzünden köylerini bir bir terk ediyor.

Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu’nun da doğup büyüdüğü ilçeye 16 kilometre mesafedeki 40 haneli Kumaçukuru Mahallesi, içme suyu ve sulama suyu olmadığı için mahalle sakinlerinin çoğu tarafından terk edildi.

Yetkililerden yardım isteyen Kumaçukuru Mahalle Muhtarı Ali Yıldız, “Mahallemiz geniş bir araziye sahip. İnanın bir damla desen ne içme nede sulama suyu var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Mahallemize içme ve sulama suyu gelse gidenler geri dönmeye hazır” dedi.

Türkiye’de bu çağda susuzluk nedeniyle terk edilen bir mahalle olmadığını ifade eden Mahalle sakinleri, "Mahalle geniş bir araziye sahip olmasına rağmen ne bir içme suyu nede bir sulama suyu olmadığından dolayı vatandaşlar, ilçenin Yazıalanı, Meydan ve Kelceköy Mahallelerine yerleşti. Bu çağda içme ve sulama suyu olmayan Türkiye'nin ender köylerinden birinde yaşıyoruz. Susuzluktan mahalle boşalmış durumda, nereye başvurduysak hep geri çevrildik. Kime başvurduysak yardımcı olmadılar. Mahallemize su gelirse, tekrar geri döner arazilerimizi tarıma kavuştururuz. Yeter ki mahallemiz haritadan silinmesin" dediler.

Doğup büyüdüğü köyü için ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu, “7 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Mahalleme su gelmesi için ricaya gidiyorum, bana dua edin” demişti.

Köyün kuruluşunun 1912 yılı olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, Mahalleye ilk suyun 1956’da geldiğini ve gelir gelmez de kuruduğunun altını çizdi. Kumaçukuru’nun yolunun hala toprak yol olduğunu belirten Eroğlu, köyün su sorununun çözülmesi için herkesten çözüm bulmalarını istedi.

En son Belediye seçiminde 47 seçmen oy kullandı. Yazın Mahalleye bağlı Gerit yaylasında ikametgah eden kışın ise Yazıalanı, Kelceköy ve Meydan mahallesinde ikametgah eden bu seçmenler, Mahallelerine suyun gelmesini dört gözle bekliyor. Mahallelerinin haritadan silinmemesi için mücadele veriyor ve yetkililerden yardım istiyorlar.

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