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Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı

DHA

Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de dün kurulan pazarda tepki çeken görüntülerin ortaya çıkması üzerine zabıta ekipleri, bugün kurulan pazar yerinde denetim yaparak vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.
Koronavirüs haritasında yüksek riski belirten 'turuncu' renkte gösterilen Mersin'de vatandaşların tüm uyarılara rağmen dün kurulan pazar yerini hınca hınç doldurması tepki çekti. Pazara gelen vatandaşlar koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yaptı. Zabıta ekipleri, pazarda denetim yaparak sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılar yapsa da vatandaşlar tedbirleri ihlal etmeyi sürdürdü.
ZABITA VATANDAŞLARI TEK TEK UYARDI
Görüntülerin tepki toplamasının ardından zabıta ekipleri bugün kurulan pazar yerinde yine denetim gerçekleştirdi. Pazarı gezen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda tek tek uyardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-06 15:50:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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