Mut’ta AFAD'dan tarafından eğitim toplantısı

Mersin’in Mut ilçesinde AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından eğitim toplantısı düzenlendi.

Mut Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısına Kaymakam Fatih Erdoğan, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

İlçe Kaymakamımız Fatih Erdogan, 2021 Afet Eğitim Yılı nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü tarafından İlçede düzenlenen ve daire amirleri ile muhtarların da iştirak ettiği AFAD eğitim toplantısına katıldı. Kaymakam Erdoğan, Her yönüyle daha yetkin bir afet bilinci vurgusu yaptı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Kaymakam Erdoğan, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle yetkin bir afet bilincinin oluşması gerektiğini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilindiği üzere 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etti. Bu çerçevede tüm Türkiye'de eğitimlere hız verildi. Başta ülkemizin deprem kuşağında yer alması bu eğitimlerin önemini daha da artırmaktadır. Hepimizde yetkin bir afet bilincinin oluşması gerekiyor" dedi.

Kaymakamın konuşmasının ardından Mersin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri afetlerde neler yapılması gerektiği konusunda katılımcılara bilgi verdiler.

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