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"Türkiye'nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilere ihtiyacı var"

İHA

"Türkiye'nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilere ihtiyacı var"

Mersin’in zengin tarımsal üretim potansiyelini ve gücünü yüksek teknoloji ile katma değerli ürünlere dönüştürecek modern fabrikaların kümeleneceği MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Türkiye’de bir ilk olarak kadın sanayici Gül Akyürek Balta’nın önderliğinde yükseliyor.
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların her alanda erkekler kadar başarılı işlere imza attığını vurgulayan Gül Akyürek Balta, “Bugün ülkemizde başarıları ile gurur duyduğumuz, alanında örnek gösterilen, küçük işletme sahiplerinden uluslararası şirketlerin CEO’luğuna kadar her alanda söz sahibi kadınlarımız var ve sayıları da her geçen gün artıyor. İnanıyorum bizlerin açmış olduğu bu yolda yürüyecek kadınlarımız çok daha başarılı işlere imza atacak” dedi.
"Örnek projeler geliştirmeliyiz"
Kadın erkek eşitliği konusunda söylemden eyleme geçme döneminin çoktan geldiğini dile getiren Akyürek Balta, TÜİOSB’nin fikir aşamasından bugün gelinen noktaya kadar geçen süreçte bir kadın olarak, “Neden bu işlerle uğraşıyorsunuz?”, “Organize sanayi bölgesi kurmak erkek işidir” gibi birçok olumsuz söylemle karşılaşmalarının yanında, teşvik edici, motivasyonlarını artırıcı güzel destekler de gördüklerini söyledi. Akyürek Balta, “Bizlerin cesareti, azmi, kararlılığı ve yol arkadaşlarımın destekleri sayesinde süreci bu noktaya kadar getirdik ve tamamlamaya da kararlıyız. İlk etabı 1 milyon 170 bin metrekare net sanayi alanı olmak üzere toplamda 180 hektarlık alan üzerine projelendirilen TÜİOSB’de, 2021 Ocak ayında başlanan yol, arazi kazı ve dolgu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hafriyat çalışmalarını haziran ayı itibariyle tamamlamayı ve sanayi parsellerini yatırımcılara teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm altyapı yatırımlarını ise bu yılın eylül ayında tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
"Kadın ortak girişim fabrikaları ile uluslararası markalar oluşturacağız"
TÜİOSB olarak, kadın yatırımcıların, kadın girişimcilerin ve kadın iş gücünün üretimde ve ticarette daha çok var olması, değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmeleri için Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesini (KOGİF) hayata geçirdiklerini kaydeden Akyürek Balta, çalışma hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırmayı, üreten, gelişen, iş ve aile yaşamında başarılı kadın girişimci profilini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Yatırımcıların, yöneticilerin ve üreticilerin çoğunluğunun kadınlardan oluşacağı Kadın Ortak Girişim Fabrikalarında bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi yaklaşımla yüksek katma değerli ürünler üretip, uluslararası markalar oluşturacaklarını vurgulayan Akyürek Balta, atölyeler halinde kurulacak bu üretim merkezlerinde üretilen yenilikçi ürünleri teşviklerle destekleyeceklerini ve yeni yatırımcıları 'melek yatırımcı’larla buluşturarak atölyelerin her birinin birer fabrikaya dönüşmesini sağlayacaklarını ifade etti. İş yaşamında kadınların en büyük sorunlarından birinin de mesai saatlerinde çocuklarının bakımı olduğunu belirten Akyürek Balta, “TÜİOSB’de kadınlarımız çalışırken, üretirken gözlerinin arkada kalmasını istemediğimiz için kreş binamızı da yapacağız. Kadınlarımız çalışırken çocuklarına da çok yakın olacaklar. Ayrıca yapacağımız eğitim kompleksinde de çocuklarımız kreşten üniversiteye kadar eğitimlerini burada alabilecekler” şeklinde konuştu.
KOGİF’in bir Türkiye projesi olmasını arzu ettiklerini belirten Akyürek Balta, “KOGİF’in, hükümetimiz tarafından özel teşvik sistemine dahil edilerek tüm OSB’ler tarafından model olarak alınıp uygulanmasını arzu ediyoruz. Her OSB’de bir KOGİF fikrini hayata geçirdiğimizde kadınlarımızın başarıdan başarıya koştuğunu ve kadın erkek eşitliğinde birçok sorunun kendiliğinden aşılmış olduğunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.
"Daha çok kadın girişimci yetiştirilmeli"
İş dünyasında kadınların daha fazla yer alması için verilen mücadelede bugüne kadar önemli mesafelerin kat edildiğine dikkat çeken Gül Akyürek Balta, şunları söyledi; “Birçok meslekte kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasından, kariyer ve maaşlarda eşit değerlendirmeye kadar daha gidecek epey yolumuz var. Türkiye’nin en önemli ihtiyacının eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimciler olduğuna inanıyorum. Bunu başarabilmek için de ülkemizde kadın girişimci sayısı ile kadınların üretim süreçlerine katılımı konusunda pozitif ayrımcılık yapılmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Biz de 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu yolda kadınlarımızın temsilde, üretimde, yönetimde ve ticarette daha aktif olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

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