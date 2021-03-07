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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü kutlaması

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü kutlaması

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dinletiler, sergiler ve gösterilerin yer alacağı kutlama programı gerçekleştirileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanında bir kutlama programı yapılacak. Sabah 09.00’da başlayacak program 20.15’e kadar devam edecek.
Meydandaki sahnede performanslar sergilenecek
Kutlamalar kapsamında Özgecan Aslan Barış Meydanında sahne kurulacak. Sahnede dinletiler, danslar, fotoğraf gösterimi ve DJ performansı gerçekleşecek. 12.00’de başlayacak sahne performansları 20.15’te son bulacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin organize ettiği toplam 6 dinleti farklı zaman dilimlerinde dinleyicilere sunulacak. Programda, Mersin Üniversitesi Konservatuar sanatçıları da sahne alacak.
Meydandaki diğer alanlarda da etkinlikler yapılacak
Meydandaki farklı birçok alan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Saat 09.0020.00 arasında kadın sanatçılar sergisi, hatıra köşesi fotoğraf çekimi ve üretici kadın stantları yer alacak. Saat 13.0016.00 arasında çocuk etkinlikleri, 17.3018.00 arasında capoeira gösterisi ve 11.0020.00 arasında kadın spor etkinlikleri ile kadın spor takımları bulunacak.
‘Gezici etkinlik otobüsü’nün ise çok durağı var
8 Mart kapsamında yollara çıkan 'gezici etkinlik otobüsü' de 3, 4 ve 5 Mart’ta gittiği her yerde kadın sağlığından danışmanlığa kadar birçok etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler, 9, 10, 11 ve 12 Mart tarihlerinde de devam edecek. Etkinlik otobüsü ile çocuklar için de zumba ve mahremiyet eğitimleri veriliyor.

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