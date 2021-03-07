Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, mart ayından itibaren su faturaları aracılığı ile tahsil edilecek olan 'evsel katı atık bedeli'nin su ücretlerinde her hangi bir artışa neden olmayacağını bildirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilen evsel katı atık ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, mart ayı itibariyle 'evsel katı atık bedelleri'nin tahakkuku ve tahsilatı su faturaları aracılığı ile yapılacağı belirtildi. Su faturaları üzerinden alınan bedellerin ise ilgili ilçe belediyelerine aktarılacağı ifade edilen açıklamada, “Su ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir” denildi.

MESKİ açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Mevzuat kapsamında, evsel katı atık bedelleri ilçe belediye meclislerince onaylanarak tahsil edilmek üzere MESKİ’ye bildirilmiştir. Bu hükümler doğrultusunda, ‘evsel katı atık bedelleri’ mart ayından itibaren su faturaları aracılığı ile MESKİ tarafından tahakkuk oluşturularak tahsil edilecektir. Tahsil edilen bedellerin tamamı ise ilgili ilçe belediyelerine aktarılacaktır.”

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