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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

İHA

Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumsal yapımızın direği olan kadınlarımızı, kalkınmamızın ve gelişmemizin teminatı olarak görmekteyiz" dedi.
Vali Su, yaptığı yazılı açıklamada, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun tüm dünyada sembolü olan çok özel bir gün olduğunu söyledi.
Türk milletinin, insanların doğuştan sahip olduğu rengi, ırkı, dili, inancı ve cinsiyeti gibi farklılıklarını zenginlik kaynağı olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olduğunu vurgulayan Su, "Bu anlayışla toplumsal yapımızın direği olan kadınlarımızı, kalkınmamızın ve gelişmemizin teminatı olarak görmekte, onların bilgi, birikim ve emekleri ile başta çalışma hayatı olmak üzere sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın içerisinde herhangi bir ayrıma maruz kalmadan aktif bir şekilde yer almasını geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda kamu, yerel yönetim, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile el ele vererek kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her alanında eşit koşullarda yer almaları için var gücümüzle çalışmaktayız" diye konuştu.
Su, mesajının sonunda, eşsiz fedakarlıkları, yoğun emekleri ve engin yürekleri ile geleceğin şekillendirilmesinde en büyük role sahip olan kadınların gününü kutladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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