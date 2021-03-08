Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Onlar, suça geçit vermeyen kahraman kadınlar Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde suç ve suçluyla savaşan kadın polisler, kah sokakta kah masa başında sergiledikleri performansları ve başarılarıyla kadınların gururu oluyor Yıllarını bu mesleğe adayan kadın polislerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde verdikleri ortak mesaj ise “Kadın her alanda her şeyi yapabilir. Siz isteyin olur. Yeter ki, buna inanın”

İHA

(Özel) Onlar, suça geçit vermeyen kahraman kadınlar Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde suç ve suçluyla savaşan kadın polisler, kah sokakta kah masa başında sergiledikleri performansları ve başarılarıyla kadınların gururu oluyor Yıllarını bu mesleğe adayan kadın polislerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde verdikleri ortak mesaj ise “Kadın her alanda her şeyi yapabilir. Siz isteyin olur. Yeter ki, buna inanın”

– Kadınlar artık çalışma yaşamının her alanında var olabileceklerini tercihleri ve yaptıklarıyla ortaya koyuyor. Ne zorluklar ne de ‘elinin hamuruyla erkek işine karışma’ algısı onları durdurabiliyor. Suça geçit vermeyen Mersin’in kadın polisleri de başarılarıyla kadınların gururu oluyor. Yıllarını bu mesleğe adayan kadın polislerin hemcinslerinden tek istekleri ise “Kadın her alanda her şeyi yapabilir. Siz isteyin olur. Yeter ki, buna inanın.”
Yaşamın her alanında var olma savaşı veren kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir kez daha ‘Biz varız’ diye haykırıyor. Tüm dünyada özellikle çalışma alanında hala kadınerkek arasındaki eşitsizlik devam etse de kadınlar artık her alanda sergiledikleri performans ve başarılarıyla her işi yapabildiklerini ortaya koyuyor. ‘Erkek işi’ olarak bilinen polislik mesleği de bugün artık kadınların gerek sahada gerek masa başında erkek meslektaşlarıyla birlikte yürüttükleri bir iş haline geldi. Kimi müdür, kimi motosikletli yunus, kimi narkotikte, kimi trafikte, kimi asayişte sahada huzuru ve güveni sağlamak için mücadele veren Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün kadın polisleri de kadınların her alanda var olduklarını ve her işi yapabileceklerini gözler önüne seriyorlar. Zor koşullar altında işlerini severek yapan ve aynı zamanda bir anne ve eş olan bu kadın polisler, kadınlara hiçbir şeyin engel olamayacağının en güzel örneğini sergiliyorlar.
Her biri kendi alanında başarılara imza atan Mersin’in kadın polisleri, öykülerini ve kadınlara mesajlarını İHA muhabirine anlattılar.

“Çocukluk hayalimin mesleğini yapıyorum”
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün kadın müdürlerinden biri olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, 21 yıldır bu mesleğin içinde. Baba mesleğini seçen, meslektaşıyla evlenen 3. sınıf emniyet müdürü Petek, “Ben şanslı gruptayım, çocukluk hayalimin mesleğini yapıyorum. Çocukken çok istiyordum. Çok severek de yapıyorum. Başka meslek de düşünemem” dedi.
Mesleğin kendilerine sağladığı birçok avantaj olduğunu belirten Petek, “Kadınlarımızı ve sokaktaki çocuklarımızı daha iyi anlayabiliyoruz. Dezavantajlarımız da oluyor tabi; mesai saatlerimiz, evde de bir anneyiz, eşiz, yorucu bir meslek. Sevmeden yapılmaz. Kadınerkek ayrımı yok bizim mesleğimizde. Gitgide zaten rütbeli kadın personel sayımız da çoğalmaya başladı. Bu meslekte kadın olarak çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Siz isterseniz olur”
Kadının bugünkü konumunun ve kadına şiddetin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sorunu olduğuna işaret eden Petek, “Kadın daha iyi konumda olacak. Ben umutsuz değilim. Bu, biraz da kadınlarımızın elinde; haklarını bilmeleri, kendilerini savunmaları gerekiyor. Haklarını savunsunlar. Erkekler istediği için bir yerlerde olmayalım. Siz istediğiniz için bir yerlerde olun. Siz isterseniz olur. İnanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir kadına özgüvenini veren bir meslek”
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde çalışan 44 yaşındaki polis memuru Gülhan Doğan da bir kadın için çok zorlayıcı bir meslek olmasına karşın severek yaptığını söyledi. 25 yıllık polis olan Doğan, “Gittikçe de daha çok sevdiğin, heyecan katan bir meslek. Her gün tecrübenizi artıyorsunuz. Bir kadına özgüvenini veren bir meslek. Sizi yukarıya doğru taşıyor, daha çok güçlendiğinizi hissediyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İş alanında daha çok kadın gördükçe seviniyorum”
“İş alanında daha çok kadın gördükçe seviniyorum” diyen Doğan, Kurtuluş Savaşında Halime Çavuş’tan bugün otobüslerdeki kadın şoförleri gördükçe gurur duyduğunu vurguladı. Doğan, “Bizim polisliğimiz de erkek mesleği olarak görülüyor ama yapabiliriz. Biz kadınlar yeter ki isteyelim, içimizde o potansiyel, o güç var. Kendimize güvenelim. Özellikle kız çocuklarımızı çalışmaya davet ediyorum. Hangi iş alanı olursa olsun her dalda kadınlarımızı görmeyi istiyoruz” dedi.

“Yunus olmak tam bir hayaldi, gerçekleştiği için çok mutluyum”
Mersin’in Yunus Timinde iki kadın yunus polisinden biri olan 29 yaşındaki Nuray Topçu ise motosikletiyle sokakta suçlulara göz açtırmıyor. 1,5 yıldır polis olan ve layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirten Topçu, “Yunus olmak ise tam bir hayaldi, gerçekleştiği için çok mutluyum. Severek ve her gün şükrederek geliyorum işe. Kadın polis olmanın dezavantajını yaşamıyorum. Ben sokak polisiyim, polislik çok güzel bir meslek ama sokak polisi olmak daha ayrı” dedi.

“Kadınların her alanda çok güçlü olduklarını savunuyorum ve yaşıyorum”
Kadın olarak her yerde bir savaş verdiklerini dile getiren Topçu, “Çok özgüven veren, çok gururlandığım bir durum. Kadınların her alanda her yerde çok güçlü olduklarını savunuyorum ve yaşıyorum. Bir kadın olarak polis olmaktan da çok memnunum ve kadınlara isterlerse her şeyi yapabileceklerini söylüyorum. Ben çok komplike görünen bir birimde çalışıyorum. Bir sürü erkeğin arasında tek başınayım şu anda ve Türkiye’de in iyi motosikletlerden bir tanesini kullanıyorum. Başarabileceğimi göstermek benim için çok gurur verici. Hemcinslerime de bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Trafikte ya da başka yerde kadın olduğumu fark ettikleri zaman insanlardan ‘Allah’ına kurban’ diyenlerden ayağa kalkıp alkışlayanlara kadar çok güzel tepkiler alıyorum. Kadınlardan da bunu başarabileceklerine, daha fazlasını da yapabileceklerine inanmalarını ve çalışmalarını istiyorum” diye konuştu.

“Bizler, güçlü Türk kadının mirasını taşıyan güçlü Türk kadın polisleriz”
16 yıldır Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde çalışan 18 yıllık polis 42 yaşındaki Çiğdem Gündoğan da çocukluğundan bu yana vatan ve bayrak sevgisiyle büyüdüğünü ve polis olduğunu vurguladı. Polis olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayan Gündoğan, vatan sevgisinin, mesleğinde karşılaştığı zorluklarda kendisine güç verdiğini kaydetti. Gündoğan, “Böyle bir kutsal mesleği yapmak beni gururlandırıyor ve ‘iyi ki polis oldum’ diyorum. Bizler tüm dünyaya nam salmış Zübeyde Hanım, Sabiha Gökçen, Halide Edip ve Nene Hatunların torunları olarak güçlü Türk kadınının mirasını taşıyan güçlü Türk kadın polisleriz. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Kadın isterse her şeyi yapabilir. O güce sahiptir, yeter ki istesinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ dediği gibi bizler ne kadar kıymetli olduğumuzun farkında olmamız gerektiğini, bunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok başarılı olduklarını, çalıştıkları yere anlam kattıklarını düşünüyorum”
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 42 yaşındaki Nurhan Çetinalp de mesleğini çok severek yapan bir polis memuru. 23 yıllık polis Çetinalp, “Kendimi bildiğim günden itibaren benim için en kutsal, en sevgili meslek polislikti. Zorlukları tabi ki var. Bir kadın olarak benim açımdan duygusal anlamda bazı sıkıntıları oldu. Biraz daha korumacı bir anne, biraz daha evhamlı bir birey haline geliyoruz zaman içerisinde. Bunun dışında gerçekten hiç pişman olmadım, severek yaptım yıllardır” şeklinde konuştu.
Türkiye’de de artık kadınları çok girişimci, katılımcı, çalıştıkları her alanda çok başarılı gördüğünü belirten Çetinalp, “Ülkemizde hem aileler hem eğitim sistemi, kadınları ve kız çocukları zaten çalışmaya teşvik ediyor. Çok başarılı olduklarını, çalıştıkları yere anlam kattıklarını düşünüyorum. Ama bir kadın olarak Türkiye’de en büyük üzüntüm kadına karşı şiddet. Bir birey olarak gerçekten çok büyük üzüntü duyuyorum. Türkiye’de bu güzel günde en büyük dileğim herkesten kadına karşı şiddetle ciddi mücadele edilmesi, şiddete maruz kalan kadına yardımcı olmak adına bizimle irtibata geçmeleri, bizden de yardım istemeleri” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart´tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart´tan habersiz ...
Mut'ta örtü altı erik hasadı başladı; kilosu 500 TL'ye satılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta örtü altı erik hasadı başladı; kilosu 500 ...
Mersin'de kadın taksi şoförünü görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadın taksi şoförünü görenler önce ...
Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Tarihi Kızkalesi’nde kadın haklarına dikkat çektiler “Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa” sloganıyla 33 kişiden oluşan kadın ritim grubunun ilk etkinliği renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tarihi Kızkalesi’nde kadın haklarına dikkat ...
MESKİ'den 'evsel katı atık ücreti' açıklaması
YEREL HABERLER MESKİ'den 'evsel katı atık ücreti' açıklaması
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü ...
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallarken, akşamları da eğitimini aldığı sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor Mersin ...
"Türkiye'nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilere ihtiyacı var"
YEREL HABERLER "Türkiye'nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın ...
Atalarından miras asırlık tohumla yerli domates yetiştiriyor Asırlık tohumlardan üretilen domatesler piyasanın 2-3 katı üzerinde fiyatla alıcı buluyor Halk arasında köy domatesi, "Ragıp", "cavcav", "lapçin" ya da "anam babam" domatesi olarak bilinen yerli domates 200 ila 400 gram ağırlığa sahip, rengi, lezzeti ve kokusuyla da diğer domateslerden farklı
YEREL HABERLER Atalarından miras asırlık tohumla yerli domates ...
Yamanyılmaz: "Etikette kadın logosu güçlü sinerji sağlayacak" AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, sahibi kadın olan işletmelerin üretimine pozitif ayrımcılık sağlamak amacıyla hayata geçirecekleri “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi uygulamasının üretimde ve ihracatta güçlü bir sinerjiye neden olacağını belirtti
YEREL HABERLER Yamanyılmaz: "Etikette kadın logosu güçlü sinerji ...
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
YEREL HABERLER Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin’de erik hasadı başladı 8 adet eriğin bulunduğu 80-90 gramlık paketler, 40 TL'den İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderiliyor
YEREL HABERLER Mersin’de erik hasadı başladı 8 adet eriğin bulunduğu ...
Mut’ta AFAD'dan tarafından eğitim toplantısı
YEREL HABERLER Mut’ta AFAD'dan tarafından eğitim toplantısı
Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı
YEREL HABERLER Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı
Mersin'de iş hayatına hazırlık eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de iş hayatına hazırlık eğitimleri sürüyor
Kumaçukuru mahallesi sakinleri, susuzluk yüzünden köylerini terk ediyor Ünlü sanatçı Musa Eroğlu'nun doğup büyüdüğü Mersin’in Mut ilçesine bağlı Kumaçukuru (köyü) Mahallesi, susuzluk yüzünden sıkıntı çekiyor
YEREL HABERLER Kumaçukuru mahallesi sakinleri, susuzluk yüzünden ...
Polislerden çocuklara balon
YEREL HABERLER Polislerden çocuklara balon
Marangozhanede kadınlar için figürler üretiliyor
YEREL HABERLER Marangozhanede kadınlar için figürler üretiliyor
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
YEREL HABERLER Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, ...
Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı
YEREL HABERLER Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 ...