Mersin'de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) desteğiyle hayata geçirilen ‘Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından ‘Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ hizmete açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmet vermeye başlayan merkez, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün işbirliği ile Uluslararası Göç Örgütü’nün desteğiyle hayata geçirildi. Merkezin iç tefrişat ve medikal malzemeleri Uluslararası Göç Örgütü tarafından hibe edildi.

Yerel yönetimler arasında Türkiye’de bir ilk

Yerel yönetimler arasında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, kadınlara yönelik fizyolojik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Merkezin gerek fizyolojik, gerekse de psikolojik hizmetlerinden hem mülteci hem de yerel topluluklardan tüm kadınlar faydalanabilecek.

Kadınlar pek çok farklı alanda hizmet alabilecek

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesinde yer alan merkezde, ‘psikolog odası’, ‘sağlık odası’, ‘etkinlik ve toplantı odası’, ‘çocuk oyun odası’ ve ‘diyetisyen odası’ bulunuyor. Psikolog odasında psikolojik danışmanlık, kadına şiddetle mücadele, hamilelik döneminde ve doğum sonrası psikolojik travmalar, menopoz dönemi yaşanan psikolojik sorunlarla mücadele gibi konularda destek sağlanacak.

Etkinlik ve toplantı odasında yapılacak etkinlikler kapsamında ise hamilelere yönelik, Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapistleri tarafından hamilelikte fiziksel aktivite, nefes eğitimi ve omurga sağlığı eğitimi verilecek. Sağlık odasında, Büyükşehir Belediyesi sağlık personelleri tarafından kadın danışanlara sağlık konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Çocuk oyun odası ile de danışmanlık hizmeti almaya gelen kadınların çocukları, kendileri danışmanlık hizmeti alırken oyun odasında keyifli vakit geçirebilecek. Diyetisyen odasında ise bir diyetisyen eşliğinde, kadınlara sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda yardımcı olunacak.

“Merkezimizi 8 Mart’ta açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, merkez hakkında bilgi verirken, “Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak kadınlarımızı her yaşta, gerek ruhsal gerek fiziksel açıdan desteklemeyi hedeflediğimiz merkezimizi 8 Mart gibi kadınlar ve kadın haklarının önemini anımsatan bugünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde menopoz okulu, beslenme desteği, beslenme danışmanlığı, hamilelik döneminde gerek fiziksel gerek beslenme açısından danışmanlık hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in her zaman desteklediği kadınlarımızın yaşadığı olumsuzluklara yardımcı olabileceğimiz merkezimizde hizmete başlamış bulunmaktayız" dedi.

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