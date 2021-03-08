Mersin'de kaldırımları hem yeniliyor hem yeşillendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bölgede hem kaldırım hem de ağaç dikim çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından kent peyzajına katkı sağlamak amacıyla kaldırımlara egzoz gazı absorbe eden ve gölge yapan türlerden ağaçlarla dikim yapıldı. Kent içi bulvar ve kaldırımlardaki bitkilendirme çalışmaları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki 11. Caddeye 62 adet İsrail Kauçuğu, 34. Caddeye ise kaldırım yenileme çalışmasının ardından 45 adet Jakaranda türü ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde de trafik kazaları ve hastalık ya da zararlılardan kuruyarak ölen 19 adet ağacın çukurunu dikime hazır hale getirdi. Ekipler, ağaç dikim işlemine devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.