Sitedeki motosikleti çaldı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, sitedeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 0477 sokak üzerinde bulunan Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. Gece saat 03.00 civarında sitenin farklı bir bölgesinden içeri girerek daha önce gözüne kestirdiği plakasız motosikleti çalıp kaçan kişi, sakin tavırlarıyla şaşırttı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören M.Ö., sitenin güvenlik kamerasını izleyerek motorunun çalındığını fark etti.

Yetkililere durumu bildiren M.Ö., şikayetçi olarak motosikletinin bulunmasını istedi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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