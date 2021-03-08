Kayıp Alzhemier hastası yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor



Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan Alzheimer hastası Ayşe Nergiz'den (90) haber alınamıyor. Arama çalışmaları sürerken Ali Nergiz (90), eşinden gelecek güzel bir haber bekliyor.

İlçeye bağlı Bereket Mahallesi'ndeki evinden 5 Mart Cuma sabahı çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Nergiz'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve itfaiye ekipleri aramakurtarma çalışması başlattı. 3 gün boyunca süren arama çalışmalarında Nergiz'in izine ulaşılamadı. Vatandaşların da destek verdiği bölgedeki arama çalışmaları bugün de devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile yetkililer, Ayşe Nergiz´in eşi Ali Nergiz (90) ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ali Nergiz, eşinden gelecek güzel bir haber beklediğini dile getirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ

2021-03-08 11:13:28



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