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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Olba Kültür Yolları", yılın en başarılı turizm projesi seçildi

İHA

"Olba Kültür Yolları", yılın en başarılı turizm projesi seçildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Erdemli Belediyesi'nin birlikte yürüttükleri Olba Kültür Yolları Projesi, yılın en başarılı turizm projesi seçildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli ödül yarışmaları arasında yer alan “Türkiye Şehir Ödülleri” organizasyonu kapsamında, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin ortak çalışması olan Olba Kültür Yolları Projesi, yılın en başarılı turizm projesi seçilirken, yaptığı projelerle kente verdiği katkı ve hizmetlerden dolayı en çok proje yapan üniversite olarak MEÜ, 2020 yılı 'yılın üniversite Ödülüne' layık görüldü. 2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen organizasyonun ödül töreni bu yıl Ardahan Valililiğinin ev sahipliğinde Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda ödülleri Mersin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar alırken, Erdemli Belediyesi adına ise Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız aldı. Ödül töreninde organizasyon komitesi ile Ardahan protokolüne Erdemli'yi temsilen yöreye ait ürünlerle, tarihi ve turizm içerikli tanıtım broşürleri takdim edildi.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ödüllerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, MEÜ olarak yılın turizm projesi ve yılın üniversitesi ödüllerini almaktan duydukları gurur ve mutluluğu belirterek, “Üniversite olarak öncelikle Mersinimizin kalkınması ve gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. Tüm kadromuzla gururluyuz. Ama özellikle belirtmek istiyorum ki ulusal platformda iki ödülü kazanmamızda büyük özveri ve çaba harcayan Proje ekibimize çok teşekkür ediyorum. İlimizde tüm kurumlarla yakın işbirliği içerisindeyiz. Ancak Erdemli Belediyesi ile yaptığımız ve halen devam etmekte olan çalışmalarımız ayrıca ses getirmektedir. Bu konuda verdikleri destekten ve işbirliğinden dolayı başta Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise MEÜ'nün paydaşı olarak aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Belediye olarak ilçenin sadece rutin belediyecilik hizmetleri ile değil, sosyokültürel alanda da gelişip kalkınması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Tollu, "Yol haritamızda ilimiz ve ilçemizdeki tüm dinamiklerle işbirliği yapma çalışmamız ön plandadır. Özellikle ilim ve bilimin yuvası üniversitemizle daha sıkı bir işbirliğimiz var. Çok sayıda projede birlikte çalışıyoruz. Ortak olduğumuz Olba Kültür Yolları Projemizle yılın turizm projesi ödülünü almaktan onur duyuyoruz. Ayrıca Mersin üniversitesini, başta Rektörümüz olmak üzere tüm ekibini, Yılın Üniversitesi ödülü almalarından dolayı yürekten kutluyorum. Çalışmalarımız el birliği ile devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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