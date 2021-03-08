Tarsus'ta belediye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı D400 Karayolu Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Tarsus Şube Müdürlüğü personeli Mehmet Ö. idaresindeki 34 CTD 702 plakalı pikap, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki ağaca çarparak yan yattı. Aracın şoförü Mehmet Ö., araçta bulunan Vakıf S. ve Elçin G. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil Servis ekipleri ile yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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