TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Mersin İli Damızlık KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği arasında, IPARD II 9. Çağrı Dönemi kapsamında 'çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi'ne ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.

TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uyugur, koyun keçi birliğine ait projenin 438 bin lira yatırım tutarı olduğunu ve bunun 284 bin 700 lirasının TKDK tarafından karşılanacağını belirterek, hibe desteğinin yanında uygun harcama kalemlerinde vergi muafiyetinin de olduğunu söyledi.

Mersin İli Damızlık KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdoğan ise "İlimizde konar göçer hayvancılık yapan üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere makine ekipman projemiz ile üyelerimizin yaylalara gidiş dönüşlerinde kullanmaları için römork ve su tankeri TKDK desteği ile yaptırılacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.