Mezitli'de kürsü kadınların

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de kürsü kadınların

İHA

Mezitli'de kürsü kadınların

Mezitli Belediyesince, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinsiyete dayalı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına zeytin fidanı dikildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Kadın Üretici Pazarı yanında bulunan 8 Mart Parkına 20 adet fidan dikiminin yapıldığı törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunun bir kutlama değil mücadele günü olduğuna dikkat çekti. Tarhan, bugün kadınların konuşması gerektiğine dikkat çekerek, konuşma yapması için Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör’ü davet etti. Başkan Tarhan’ın bu jestine törene katılanlar alkışlarıyla destek verdi.
Kooperatif kurarak kadınların bir araya geldiğinde neler başarabileceğini en iyi şekilde gösterdiklerine vurgu yapan Ayşe Gül Yılgör, konuşmasında kadınların toplumun yarısını oluşturmalarına karşın hiçbir alanda yeterince temsil edilmediğini savundu. Verilen mücadeleler ile çok önemli yol katlettiklerini ifade eden Yılgör, “Ancak kapitalist sistem hala bizi ikinci olarak görüyor. Tacizler, cinayetler, şiddet hala devam ediyor. Biz kadınlar olarak hiçbir ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kabul etmiyor, barış ve özgürlük dolu bir dünyada yaşamak istiyoruz” dedi. İ
Mezitli Belediyesi adına konuşma yapan Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş ise 1857 yılında verilen mücadelenin bugün 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kabul edildiğini hatırlattı. Yaşamı boyunca kadının özgürlüğü ve toplumsal eşitliğini ilke edindiğini ifade eden Kurtuluş, “Kadının emeğini ve mücadelesini simgeleyen bugün, çalışan, artı değer kazandıran tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. 30 yıldır emeğimle kamu sektöründe görev yapan bir birey olarak, büyük bir gururla söylüyorum ki, çalışma yaşamımın her anında kadın emeğinin ne kadar büyük bir değer olduğunu gözetmeye gayret ettim. Kızlarıma her zaman iyi bir eğitim alarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmanın önemini öğretmeye çalıştım. Çünkü biliyorum ki, ancak bu şekilde kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın konumlarının güçlenmesi sağlanabilir. O kadar mutluyum ki, kadınlarımızın güçlenmesi ve desteklenmesi yönünde sayısız fırsatlar sunan Mezitli Belediyemizin çalışkan ekibinin bir üyesiyim. Başkanımız Neşet Tarhan’la birlikte birçoğu artık sadece Türkiye sınırlarında değil, dünya genelinde bilinir hale gelen projelerimizin ve gösterdiğimiz çabaların amacına ulaşmasını, ülkemizde ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ümit ediyorum" diye konuştu.
Törene katılan kadınlar, hazırlanan alanda zeytin fidanlarını toprakla buluşturarak cinsiyete dayalı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların her zaman hatırlanarak günümüze ders olması dileğiyle can suyu verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği
YEREL HABERLER TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği
Akdeniz Belediyesi 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'ni yeniledi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'ni ...
Durakta bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalan kapkaççılar, yakalandı
YEREL HABERLER Durakta bekleyen kadının elindeki cep telefonunu ...
Toroslar Belediyesinden 'dijital ortamdan İstiklal Marşını güzel okuma yarışması'
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden 'dijital ortamdan İstiklal ...
Tarsus'ta belediye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta belediye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
"Olba Kültür Yolları", yılın en başarılı turizm projesi seçildi
YEREL HABERLER "Olba Kültür Yolları", yılın en başarılı turizm ...
Kayıp Alzhemier hastası yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzhemier hastası yaşlı kadından 3 gündür haber ...
Sitedeki motosikleti çaldı
YEREL HABERLER Sitedeki motosikleti çaldı
Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor
YEREL HABERLER Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor
Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
Mersin'de kaldırımları hem yeniliyor hem yeşillendiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de kaldırımları hem yeniliyor hem ...
Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü Restoran ve lokantaların açılmasıyla domatesin kilosu 2 liradan 3 lira 50 kuruşa çıktı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin ...
Mersin'de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi hizmete girdi
Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar Mersin’de bir kadının telefonunu kapkaç yaparak alıp kaçan, daha sonrasında da telefonu satıp o parayla uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 2 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu ...
(Özel) Onlar, suça geçit vermeyen kahraman kadınlar Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde suç ve suçluyla savaşan kadın polisler, kah sokakta kah masa başında sergiledikleri performansları ve başarılarıyla kadınların gururu oluyor Yıllarını bu mesleğe adayan kadın polislerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde verdikleri ortak mesaj ise “Kadın her alanda her şeyi yapabilir. Siz isteyin olur. Yeter ki, buna inanın”
YEREL HABERLER (Özel) Onlar, suça geçit vermeyen kahraman ...
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart´tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart´tan habersiz ...
Mut'ta örtü altı erik hasadı başladı; kilosu 500 TL'ye satılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta örtü altı erik hasadı başladı; kilosu 500 ...
Mersin'de kadın taksi şoförünü görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadın taksi şoförünü görenler önce ...
Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Vali Su'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Tarihi Kızkalesi’nde kadın haklarına dikkat çektiler “Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa” sloganıyla 33 kişiden oluşan kadın ritim grubunun ilk etkinliği renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tarihi Kızkalesi’nde kadın haklarına dikkat ...
MESKİ'den 'evsel katı atık ücreti' açıklaması
YEREL HABERLER MESKİ'den 'evsel katı atık ücreti' açıklaması
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü ...
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallarken, akşamları da eğitimini aldığı sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor Mersin ...