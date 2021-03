Mezitli'de kürsü kadınların

Mezitli Belediyesince, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinsiyete dayalı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına zeytin fidanı dikildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Kadın Üretici Pazarı yanında bulunan 8 Mart Parkına 20 adet fidan dikiminin yapıldığı törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunun bir kutlama değil mücadele günü olduğuna dikkat çekti. Tarhan, bugün kadınların konuşması gerektiğine dikkat çekerek, konuşma yapması için Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör’ü davet etti. Başkan Tarhan’ın bu jestine törene katılanlar alkışlarıyla destek verdi.

Kooperatif kurarak kadınların bir araya geldiğinde neler başarabileceğini en iyi şekilde gösterdiklerine vurgu yapan Ayşe Gül Yılgör, konuşmasında kadınların toplumun yarısını oluşturmalarına karşın hiçbir alanda yeterince temsil edilmediğini savundu. Verilen mücadeleler ile çok önemli yol katlettiklerini ifade eden Yılgör, “Ancak kapitalist sistem hala bizi ikinci olarak görüyor. Tacizler, cinayetler, şiddet hala devam ediyor. Biz kadınlar olarak hiçbir ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kabul etmiyor, barış ve özgürlük dolu bir dünyada yaşamak istiyoruz” dedi. İ

Mezitli Belediyesi adına konuşma yapan Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş ise 1857 yılında verilen mücadelenin bugün 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kabul edildiğini hatırlattı. Yaşamı boyunca kadının özgürlüğü ve toplumsal eşitliğini ilke edindiğini ifade eden Kurtuluş, “Kadının emeğini ve mücadelesini simgeleyen bugün, çalışan, artı değer kazandıran tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. 30 yıldır emeğimle kamu sektöründe görev yapan bir birey olarak, büyük bir gururla söylüyorum ki, çalışma yaşamımın her anında kadın emeğinin ne kadar büyük bir değer olduğunu gözetmeye gayret ettim. Kızlarıma her zaman iyi bir eğitim alarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmanın önemini öğretmeye çalıştım. Çünkü biliyorum ki, ancak bu şekilde kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın konumlarının güçlenmesi sağlanabilir. O kadar mutluyum ki, kadınlarımızın güçlenmesi ve desteklenmesi yönünde sayısız fırsatlar sunan Mezitli Belediyemizin çalışkan ekibinin bir üyesiyim. Başkanımız Neşet Tarhan’la birlikte birçoğu artık sadece Türkiye sınırlarında değil, dünya genelinde bilinir hale gelen projelerimizin ve gösterdiğimiz çabaların amacına ulaşmasını, ülkemizde ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Törene katılan kadınlar, hazırlanan alanda zeytin fidanlarını toprakla buluşturarak cinsiyete dayalı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların her zaman hatırlanarak günümüze ders olması dileğiyle can suyu verildi.

