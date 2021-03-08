Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Z.G., yakalanıp, tutuklandı.
Mersin´de, 30 Aralık 2014 tarihinde meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayının firari hükümlüsü Z.G.'nin, Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat ve fiziki takip sonucu kaldığı adres belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Z.G.´yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Z.G., hapis cezası yüzüne okunarak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-03-08 14:33:05
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