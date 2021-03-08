Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı

Tarsus Belediyesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ‘Kadın Kitaplığı ve Okuma Köşesi’ ile fotoğrafçılık kursu alan kadınların fotoğraflarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Keşke her gün kadın günü olarak algılansa ve o algı, o bilinç bir kentin kimliğine, kültürüne tamamen işlense. Çocukluğumuzda 'cumhuriyet kadınları' derdik. Bizi eğiten, öğreten o cumhuriyet kadınlarımızla gurur duyardık. Bugün kentlerde eşitlik eylem planı tam olarak ortaya konulsaydı herhalde bugünlerin hiçbir anlamı kalmazdı. Ama hala var olan, kadınlarımıza karşı olan şiddet ve haksızlıklar tüm toplumu üzmekle birlikte derin yaralar açıyor. Keşke hayatımıza değer ve anlam katan kadınlarımızı her gün daha iyi bir saygıyla, sevgiyle ansalar. Keşke herkes kadına karşı yapılan haksızlıkların karşısında birlik olabilse. Ve bunu kent kimliğine, kent kültürüne, kent bilincine işleseler" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programına Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Kadın Korosu da destek verdi. Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Kadın Korosunun, Şef Uğur Burcu Gökayaz yönetiminde verdiği mini konser kutlamalara renk kattı. Katılımcı kadınlara, günün anısına el çantaları hediye edildi.

Katılımcılar daha sonra Tarsus’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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