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Tabakta sunulan Tarsus humusu artık konservede

DHA

Tabakta sunulan Tarsus humusu artık konservede


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinin coğrafi işaretli ürünü 'Tarsus humusu' kavanozlara girerek konserve olarak da sunulmaya başlandı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası´nın 2018 yılındaki girişimiyle coğrafi işaretli ürünler listesine adını yazdıran 'Tarsus humusu' şimdi de kavanozlara girerek konservelendi. Yöredeki pek çok restoranda sunulan ve bölgenin sembol yemeklerinden biri haline gelen Tarsus humusunu yarım asra yakın süredir işletmelerinde müşterilerinin damak zevkine sunan Uğur Okcu, ilgiden memnun. Humusun artık konserve gibi kavanoza girdiğini belirten Okcu, "Tarsus humusu ayrı bir lezzettir. Sadece bölgede değil, Türkiye genelinde mükemmel bir ilgi var. İşletmemizde çoğu zaman yerli ve yabancı turistler ağırlıyoruz. Şimdiye kadar yiyip de beğenmeyene rastlamadım. Bu lezzeti sadece bölgemizde değil, diğer yörelere de taşıyalım istedik. Hep düşünüyordum ancak gündeme gelmemişti. Şimdi aynı domates konserveleri gibi Tarsus humusunu da kavanozlara koyarak bu düşüncemi hayata geçirmiş oldum. Kavanozlara sıcak sıcak koyuyoruz. Yenileceği zaman da ister soğuk ister sıcak tüketilebilir" dedi.
'UZUN SÜRE DAYANABİLİYOR'
Bölge halkının humusu her mevsim tükettiğini ve bir meze değil de ana öğün olarak tercih ettiğini belirten Okcu, "Tarsus humusumuzu yöremize gelen turistler ya da konuklar tattıktan sonra çok beğeniyorlardı. Çoğu zaman da paketleme talep ediyorlardı. Paketleyip veriyorduk. Tabii şimdi konservesini vermek çok daha iyi olacak. Katkısız şekilde uzun süre tazeliğini ve lezzetini bozmadan nasıl yapabiliriz diye bunun araştırmasını yapıyoruz. En kısa sürede bunu hayata geçireceğiz. Tabaktaki lezzeti kavanozdaki lezzetle bire bir yapmaya çalışıyoruz. Tarsus humusunu tüketecek olan humus severler, sıcak suyun içine koyup, ısıtıp sıcak da tüketebilirler. Uzun zaman dayanabilecek, istedikleri zaman tüketebilecekler. Bu sayede konserveyle tüm Türkiye´ye Tarsus humusunu gönderebiliriz" diye konuştu.
PASTIRMALI, SUCUKLU VE SADE ÇEŞİTLERİYLE SUNULUYOR
Tarsus'un en önemli lezzetlerinden Tarsus humusu, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlandıktan sonra sunumunda baharat ve tereyağı eklenerek ana yemek olarak sıcak servis ediliyor. Başka bölgelerde genellikle soğuk meze olarak servis edilen humus, pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle beğenilere sunuluyor. Tarsus humusu yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini korumaya devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-03-09 10:04:58

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