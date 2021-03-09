Mersin´de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sahte içki imal eden ve satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla başlatılan araştırmalar sonucunda Gülnar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi´nde 1 kişinin evinde sahte içki ürettiği saptandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda evde satışa hazır 316 litre şarap, 30 litre rakı ile sahte içki yapımında kullanılan 1 damıtma mekanizması ele geçirdi, ev sahibi gözaltına alındı.
Merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi´ndeki bir eve yapılan operasyonda da satışa hazır 28 litre sahte içki ve 58 litre metil alkol ele geçirildi. Soruşturmanın tamamlanmasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-03-09 10:45:07
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