Mersin'de 374 litre kaçak içki ele geçirildi

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Mersin'de satışa hazır 374 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Gülnar Sarıkavak ile Toroslar Tozkoparan Mahallesi'nde 2 şahsın adresinde yapılan aramada, 374 litre kaçak içki, 58 litre metil alkol ile 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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